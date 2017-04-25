Genesis G80 теперь выпускают на «Автоторе»

Калининградское предприятие приступило к сборке очередной модели марки — G80. Это младший брат седана представительского класса G90, который завод производит с октября прошлого года.

Кузов бизнес-седана Genesis G80 выполнен из высокопрочных марок стали (их доля в силовой конструкции кузова 51,5%), что повысило его жесткость. У седана, ставшего правопреемником Hyundai Genesis, улучшена управляемость и снижен уровень шумов, возникающих во время движения.

Genesis G80 оснащен девятью подушками безопасности с двумя режимами срабатывания и разной скоростью раскрытия, ксеноновыми фарами и кожаным салоном. Сиденье водителя регулируется по высоте, наклону спинки и подголовника и высоте расположения подголовника, доступна электрорегулировка поясничного подпора и боковых валиков.

У автомобиля следующие габариты: длина — 4990 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1480 мм, колесная база — 3010 мм. Дорожный просвет составляет 130 мм. Genesis G80 на российском рынке оснащается 2,0-литровым мотором (245 л.с.) с турбокомпрессором и прямым впрыском топлива и имеет полный привод, начиная с базовой комплектации.

Стоимость бизнес-седана стартует от 2 млн 550 тыс. рублей. Ближе к лету обещают еще и версию Sport, в оснащение которой, в частности, войдут активные амортизаторы. Автомобили Hyundai (этому производителю принадлежит премиальный бренд Genesis) выпускают на «Автоторе» с 2013 года, с тех пор с конвейера завода сошло более 40 тысяч штук.

В линейке Дженезиса пока всего две модели, наш автор рассказал о том, как зародилась марка и чем она готова удивлять покупателей.

Спортивную версию бизнес-седана Genesis G80 показали в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Этот автомобиль получил 3,3-литровый мотор и доработанную подвеску.

Фото: «Автотор»