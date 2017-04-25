Даже ребенок смог: 12-летний махнул 1300 км на автомобиле

Юный автомобилист предпринял попытку пересечь Австралию и довольно далеко уехал от дома. Завершению путешествия помешала полиция.

О невероятном случае сообщило давеча издание The Sydney Morning Herald. Внимание полицейских в западной части штата Новый Южный Уэльс привлек автомобиль с бампером, волочившимся по земле. Каково же было их удивление, когда за рулем обнаружился… 12-летний пацан.

Самое удивительное то, что юный драйвер оказался не совсем местным. Он стартовал из Кендалла, что на восточном побережье Австралии, и умудрился проехать 1300 километров! Конечной точкой путешествия был Перт, расположенный на западе страны, и треть маршрута юнец уже отмахал. Полиция не остановила парня раньше, поскольку он не привлекал к себе внимания: его запросто можно было принять за 20-летнего, да и за рулем этот путешественник со своими 1,8 м роста явно не терялся. О том, куда смотрели родители, а также марка и модель автомобиля не уточняются. Что до оторванного бампера… Некоторым куда более взрослым водителям невообразимым образом удается «обстучать» машину по кругу за считаные сотни километров.

Лихого австралийского парнишку бы в кортеж из Волг, покоряющих Азию.

Фото: Weekendnotes