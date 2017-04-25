Дмитрий Медведев высказался об омских дорогах

25 апреля состоялось совещание, посвященное дорожному хозяйству Омской области, в котором принял участие премьер-министр, предварительно проехав по дорогам региона.

На совещании в Омской области обсудили состояние российских дорог, в особенности в Омске и Омской области. Если более 70% федеральных дорог уже приведены к нормативному состоянию, то с региональными дело обстоит гораздо хуже — только 40% из них соответствуют требованиям эксплуатации. Дмитрий Медведев напомнил о своей давней традиции, приехав в регион, сесть за руль, прокатиться на автомобиле вместе с губернатором, посмотреть, как выглядят дороги, и понять, произошли ли изменения. Составил он сегодня представление и о дорогах Омской области, отметив, что их состояние «далеко от идеального» . Дмитрий Медведев знает, что для Омской области это наболевшая тема, поэтому региональное совещание по состоянию дорог решено было провести именно здесь: позвать сюда федеральных государственных служащих и послушать региональные власти.

Он отметил, что специально для исправления ситуации в регионах и был создан проект «Безопасные и качественные дороги», задача которого привести в порядок трассы 37 крупнейших городов, в их числе, кстати, и Омск. Именно в городах из-за большой концентрации транспорта дороги быстро приходят в плачевное состояние.

По поводу обнаружившихся после зимы дорожных изъянов премьер-министр сказал, что на то есть гарантийные обязательства подрядчиков, которые обязаны их в короткие сроки устранить, иначе следует применять к ним «меры ответственности».

В заключение премьер отметил, что все, что связано с дорогами, находится на особом контроле у «Единой России», поэтому он поручил согласовать все работы с жителями региона, обеспечить вместе с региональными властями обратную связь по дорожным работам.

Кажется, Дмитрий Медведев занялся дорогами Омска как раз вовремя, только вчера мы писали о том, что отчаявшиеся бизнесмены не стали дожидаться у моря погоды: скинулись и, наняв технику, отремонтировали участок трассы в промзоне, где располагаются их предприятия. Местные власти оценили их инициативу, но отметили, что «нужно было посоветоваться», так как дорога, сделанная не по нормативам, быстро придет в негодность.

Суперпопулярной в соцсетях стала омская лужа, по которой удалось поплавать на байдарке.

На программу «Безопасные и качественные дороги» правительство выделило регионам из федерального бюджета 30 млрд рублей. Омская агломерация, согласно итогам совещания, в 2017 году по этой программе получит 2 млрд рублей: 1 млрд — из федерального центра, 950 млн — из бюджета Омской области и 50 млн рублей — из бюджета города.



Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС