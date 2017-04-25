Дмитрий Медведев высказался об омских дорогах

25 апреля состоялось совещание, посвященное дорожному хозяйству Омской области, в котором принял участие премьер-министр, предварительно проехав по дорогам региона.

На совещании в Омской области обсудили состояние российских дорог, в особенности в Омске и Омской области. Если более 70% федеральных дорог уже приведены к нормативному состоянию, то с региональными дело обстоит гораздо хуже — только 40% из них соответствуют требованиям эксплуатации. Дмитрий Медведев напомнил о своей давней традиции, приехав в регион, сесть за руль, прокатиться на автомобиле вместе с губернатором, посмотреть, как выглядят дороги, и понять, произошли ли изменения. Составил он сегодня представление и о дорогах Омской области, отметив, что их состояние «далеко от идеального». Дмитрий Медведев знает, что для Омской области это наболевшая тема, поэтому региональное совещание по состоянию дорог решено было провести именно здесь: позвать сюда федеральных государственных служащих и послушать региональные власти.

Он отметил, что специально для исправления ситуации в регионах и был создан проект «Безопасные и качественные дороги», задача которого привести в порядок трассы 37 крупнейших городов, в их числе, кстати, и Омск. Именно в городах из-за большой концентрации транспорта дороги быстро приходят в плачевное состояние.

По поводу обнаружившихся после зимы дорожных изъянов премьер-министр сказал, что на то есть гарантийные обязательства подрядчиков, которые обязаны их в короткие сроки устранить, иначе следует применять к ним «меры ответственности».

В заключение премьер отметил, что все, что связано с дорогами, находится на особом контроле у «Единой России», поэтому он поручил согласовать все работы с жителями региона, обеспечить вместе с региональными властями обратную связь по дорожным работам.

Кажется, Дмитрий Медведев занялся дорогами Омска как раз вовремя, только вчера мы писали о том, что отчаявшиеся бизнесмены не стали дожидаться у моря погоды: скинулись и, наняв технику, отремонтировали участок трассы в промзоне, где располагаются их предприятия. Местные власти оценили их инициативу, но отметили, что «нужно было посоветоваться», так как дорога, сделанная не по нормативам, быстро придет в негодность.

Суперпопулярной в соцсетях стала омская лужа, по которой удалось поплавать на байдарке.

На программу «Безопасные и качественные дороги» правительство выделило регионам из федерального бюджета 30 млрд рублей.



Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС