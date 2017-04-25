Почти повезло: автобус протаранил легковушку с прицепом

Известную мысль о том, что дуракам везет, подтвердил австралийский водитель, решивший проскочить перекресток на красный свет.

Неизвестно, что послужило причиной проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора — не исключено, что водитель универсала Holden Astra банально отвлекся, но результат не заставил себя ждать. «Сарай» с прицепом мгновенно попал в «сферу интересов» автобуса. Хорошо, что удар пришелся в заднюю часть автомобиля и прицеп. От удара он «отстегнулся», а универсал как ни в чем не бывало развернулся и припарковался. Если бы многотонная машина ударила Holden в передок, все могло быть значительно хуже. Водитель получил несерьезные травмы, а управлявший автобусом отделался шоком.

Последствия невнимательности бывают разными. Классический случай — столкновение на шоссе в Южной Корее.

Но бывают ситуации гораздо экзотичнее. На калифорнийском шоссе Nissan Maxima ударил тягач , но застрял в нем и проехал так более 6 километров. Водитель грузовика его попросту не заметил.

Фото, видео: Youtube