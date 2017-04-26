В редакции ЗР состоялось долгожданное для наших читателей событие: мы наконец-то разыграли три седана Lada Granta Drive Active среди участников голосования премии Гран-при «За рулем». Из тысяч претендентов на победу генератор случайных чисел выбрал лишь троих. Кому же достались призовые Гранты?

Гран-при «За рулем» — ежегодная национальная премия журнала «За рулем», целью которой является определение лучших новинок завершившегося года, представленных на нашем рынке. В 2017 году она проводилась уже в 22-й раз, а выбирать лучших из лучших нашим читателям пришлось аж из 53 новинок! Для удобства голосования мы распределили их по 11 категориям — от малолитражек до коммерческих пикапов. А выносить свой вердикт при выборе традиционно предложили по трем критериям: техническое совершенство, дизайн и практичность.

О том, какие машины стали обладателями Золотых Пегасов на сей раз, мы уже сообщали недавно. Теперь же осталось дело за малым — назвать троих счастливчиков, которые в мае уедут из Москвы на призовых Грантах.

Генератор случайных чисел, который мы вновь призвали на помощь, помог нам в этой нелегкой миссии. Еще бы: три автомобиля предстояло разыграть среди почти 15 тысяч приславших свои анкеты! На самом деле анкет было больше, но наш партнер — компания GfK — справедливо отсек дубли (увы, были и такие!).

Итак, ключ на старт! Первым победителем розыгрыша методом перебора случайных чисел стал Алексей Демин (г. Кузнецк, Пензенская область). Именно его анкета значилась под выпавшим номером. Алексею 26 лет, восемь из которых он за рулем. Личный автомобиль у него имеется. Мы, правда, так и не выяснили, какой именно, но в любом случае в ближайшее время в гараже случится прибавление.

Суровый голос ждал нас на другом конце провода, когда мы дозвонились в Челябинск (помните пародию из известной телевизионной юморины?). Его обладателем оказался Евгений Разин, водительский стаж которого посолиднее — 17 лет. Впрочем, Евгений заметно подобрел, узнав, что стал победителем нашего розыгрыша. В ближайшее время одна из призовых Грант встанет во дворе дома Евгения, рядом с его Алмерой.

Но ближе всех перегонять свою Гранту из Москвы придется Тимофею Евтееву (с. Казаки, Елецкий район, Липецкая область). У него уже довольно старенький ВАЗ-2115, напрашивавшийся на замену. Вспомнив, что несколько лет назад под Ельцом в ходе строительства новой автодороги М-4 «Дон» сняли узкое проблемное место, собиравшее километровые пробки (те, кто ездил в южном направлении, не могут не помнить о нем), мы спросили у Тимофея, к чему готовиться отпускникам в этом году. Увы, как оказалось, счастье было недолгим — проезд ныне омрачает установленный на участке светофор, который стал новой напастью в тех краях.

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Что ж, как бы там ни было, поздравляем победителей! Уже в ближайшее время с ними свяжутся представители журнала «За рулем», чтобы обсудить детали передачи автомобилей. А тем, кому на сей раз не суждено было предстать лицом к лицу с Фортуной, желаем сохранять оптимизм и участвовать через год в следующем Гран-при «За рулем»!

Видеоотчет о розыгрыше трех автомобилей Lada Granta см. ниже.