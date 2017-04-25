ВС объяснил, как правильно оценить ущерб от ДТП

Пострадавший не согласился с решением о выплате компенсации исходя из цены транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Верховный суд его в этом поддержал, объяснив судам нижестоящих инстанций, как нужно действовать в подобных случаях.

Началось все с того, что Володин в конце апреля 2015 года, двигаясь на своем мотоцикле, попал под колеса автомобиля, которым управлял Фомичев. ГИБДД установила, что именно Фомичев являлся виновником ДТП.

Пострадавший по прямому возмещению убытков обратился в свою страховую компанию. Стоит отметить, что транспортное средство не подлежало восстановлению, притом что было приобретено всего три дня назад. Поскольку у своего страховщика по ОСАГО он мог рассчитывать на компенсацию не более 400 тысяч рублей, а приобретал мотоцикл за 650 тыс. рублей, он обратился также в страховую компанию виновника аварии, так как у того было расширение по ОСАГО до миллиона рублей, сообщает «Российская газета». Таким образом, владелец мотоцикла обратился за выплатой по расширенному лимиту, но вновь получил отказ. Страховая компания виновника аварии мотивировала это «отсутствием надлежащим образом заверенных документов».

Пострадавший за свои деньги провел независимую экспертизу, которая установила, что мотоцикл не подлежит восстановлению, а стоимость аналогичного транспортного средства на момент оценки составляет 1 156 300 руб., при этом стоимость годных остатков — 148 989 руб. То есть пострадавший собирался претендовать на разницу, а именно на 1 007 311 рублей.

Володин обратился в суд, но суды первой и второй инстанций постановили, что мотоцикл, приобретенный по договору купли-продажи за 650 тысяч рублей, не может стоить дороже после трех дней его эксплуатации.

«...в озмещению подлежат убытки в размере действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая, которую надлежит исчислять в размере суммы, за которую мотоцикл был приобретен, т.к. с момента приобретения мотоцикла прошло 3 дня, доказательств, что в этот период истцом были произведены какие-либо финансовые вложения в увеличение стоимости мотоцикла, не имеется».

Суд первой инстанции постановил взыскать в пользу истца с ООО «Росгосстрах» (его страховая компания) 251 011 руб. (400 000–148 989, годные остатки), с ОСАО «Ресо-Гарантия» (страховая компания виновника аварии) — 250 000 руб. (650 000 (стоимость, за которую был приобретен мотоцикл) — 400 000 руб.), суд следующей инстанции это решение поддержал.

Заключение независимого эксперта судьи не приняли во внимание, при этом проведение повторной экспертизы назначено не было.

Верховный суд счел это уклонением судей от прямых обязанностей всестороннего изучения обстоятельств дела. ВС постановил, что при определении ущерба следует исходить из текущей стоимости товара на рынке, определяемой на основе спроса и предложения в данный момент времени, а не на основе цены, указанной в договоре купли-продажи. Объясняется это тем, что есть ряд случаев, когда цена, указанная в договоре, могла быть занижена по каким-то причинам, например, если владельцу срочно нужны были деньги и он продал товар гораздо дешевле, чем он стоил на самом деле. В этом случае покупателю просто повезло, но это не значит, что повезет повторно и за те же деньги он сможет купить аналогичный товар. А закон при гибели имущества требует компенсации в размере действительной его стоимости.

Верховный суд отменил решение нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

Недавно ВС разъяснил, что претензии по ОСАГО следует предъявлять не собственнику транспортного средства, а тому, кто находился в момент аварии за рулем. Cобственник отвечает лишь за те нарушения, которые были зафиксированы видеокамерами, если не сможет доказать, что не он был за рулем.

Верховный суд представил схему, по которой должен действовать владелец ТС, если хочет доказать, что в момент нарушения ПДД не он находился за рулем.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС