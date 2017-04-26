Автомобили, от которых стремятся поскорее избавиться

Эксперты агентства проанализировали свыше 24 млн автомобилей 2015–2017 модельных годов, которые были проданы в 2015-м и 2016-м. Новые машины с пробегом более 500 миль (около 800 км) и подержанные, проехавшие менее 4000 миль (в районе 6400 км), не учитывались, равно как и модели с годовым уровнем продаж, недотягивающим до 50 000 экземпляров. По VIN были выявлены машины, которые с момента первой покупки впервые сменили владельца в промежутке от четырех месяцев до года.
|1
|BMW 3 Series
|8,0%
|2
|BMW 5 Series
|7,1%
|3
|Mercedes C-Class
|6,1%
|4
|Nissan Versa Note
|4,0%
|5
|Dodge Dart
|3,9%
|6
|BMW X3
|3,9%
|7
|BMW 4 Series
|3,9%
|8
|Mercedes E-Class
|3,9%
|9
|Chrysler 200
|3,8%
|10
|Subaru WRX
|3,3%
|11
|Nissan Versa
|3,2%
Из одиннадцати моделей больше половины — продукция Mercedes-Benz и BMW. В iSeeCars это обстоятельство объясняют рядом факторов. Первая причина, названная гендиректором агентства Фонгом Ли, можно сказать, безобидная. Часто дилеры продают практически новые машины, непродолжительное время работавшие подменными и сохранившие товарную кондицию. Второй повод для расставания с престижной моделью заключается в бедной комплектации. Нередко владельцы думают, что ореол бренда сможет компенсировать умеренный набор опций, но это не всегда срабатывает. Подтверждением тому служит большинство перепроданных «трешек» именно в начальных исполнениях. Наконец, к продаже подталкивают проблемы с качеством. Пять бюджетных моделей, попавших в рейтинг, получили среднюю оценку в прошлогоднем исследовании J.D. Power, выявлявшем «настроения» покупателей после 90 дней владения.
Кроме того, в iSeeCars подсчитали, сколько в среднем теряют модели при выходе на вторичный рынок. Сильнее всего обесцениваются крайслеровские седаны, а наименьшее падение стоимости — у Subaru WRX.
|
Средняя цена нового а/м
|
Средняя цена подержанного а/м
|
|Chrysler 200
|$25,132
|$17,624
|—29,9%
|Dodge Dart
|$20,649
|$14,988
|—27,4%
|Nissan Versa Note
|$16,606
|$13,256
|—20,2%
|Mercedes C-Class
|$49,042
|$39,406
|—19,6%
|Mercedes E-Class
|$64,742
|$52,267
|—19,3%
|BMW 5 Series
|$61,317
|$50,133
|—18,2%
|BMW 3 Series
|$44,833
|$36,743
|—18,0%
|BMW 4 Series
|$54,610
|$45,152
|—17,3%
|Nissan Versa
|$14,894
|$12,800
|—14,1%
|BMW X3
|$50,115
|$43,731
|—12,7%
|Subaru WRX
|$32,634
|$30,625
|—6,2%
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