Автомобили, от которых стремятся поскорее избавиться

Аналитическая компания iSeeCars обнародовала перечень моделей, которые наиболее часто продают в первый же год владения. В чем причина?

Эксперты агентства проанализировали свыше 24 млн автомобилей 2015–2017 модельных годов, которые были проданы в 2015-м и 2016-м. Новые машины с пробегом более 500 миль (около 800 км) и подержанные, проехавшие менее 4000 миль (в районе 6400 км), не учитывались, равно как и модели с годовым уровнем продаж, недотягивающим до 50 000 экземпляров. По VIN были выявлены машины, которые с момента первой покупки впервые сменили владельца в промежутке от четырех месяцев до года.

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BMW 3 Series 8,0% 2 BMW 5 Series 7,1% 3 Mercedes C-Class 6,1% 4 Nissan Versa Note 4,0% 5 Dodge Dart 3,9% 6 BMW X3 3,9% 7 BMW 4 Series 3,9% 8 Mercedes E-Class 3,9% 9 Chrysler 200 3,8% 10 Subaru WRX 3,3% 11 Nissan Versa 3,2%

Из одиннадцати моделей больше половины — продукция Mercedes-Benz и BMW. В iSeeCars это обстоятельство объясняют рядом факторов. Первая причина, названная гендиректором агентства Фонгом Ли, можно сказать, безобидная. Часто дилеры продают практически новые машины, непродолжительное время работавшие подменными и сохранившие товарную кондицию. Второй повод для расставания с престижной моделью заключается в бедной комплектации. Нередко владельцы думают, что ореол бренда сможет компенсировать умеренный набор опций, но это не всегда срабатывает. Подтверждением тому служит большинство перепроданных «трешек» именно в начальных исполнениях. Наконец, к продаже подталкивают проблемы с качеством. Пять бюджетных моделей, попавших в рейтинг, получили среднюю оценку в прошлогоднем исследовании J.D. Power, выявлявшем «настроения» покупателей после 90 дней владения.

Кроме того, в iSeeCars подсчитали, сколько в среднем теряют модели при выходе на вторичный рынок. Сильнее всего обесцениваются крайслеровские седаны, а наименьшее падение стоимости — у Subaru WRX.



Средняя цена нового а/м

Средняя цена подержанного а/м



Chrysler 200 $25,132 $17,624 —29,9% Dodge Dart $20,649 $14,988 —27,4% Nissan Versa Note $16,606 $13,256 —20,2% Mercedes C-Class $49,042 $39,406 —19,6% Mercedes E-Class $64,742 $52,267 —19,3% BMW 5 Series $61,317 $50,133 —18,2% BMW 3 Series $44,833 $36,743 —18,0% BMW 4 Series $54,610 $45,152 —17,3% Nissan Versa $14,894 $12,800 —14,1% BMW X3 $50,115 $43,731 —12,7% Subaru WRX $32,634 $30,625 —6,2%





Фото: BMW

