Впервые: BMW представила «пятерку» с четырьмя турбонагнетателями

Новый дизель с небывалым количеством «улиток» баварцы обкатали на седане 750d xDrive и теперь даровали его модификации M550d xDrive нового поколения. Динамика — на уровне M5 F10!

Прежняя полноприводная M550d xDrive оставила о себе ярчайшие впечатления благодаря уникальному шестицилиндровому дизелю N57 с тремя «улитками», а ее преемник стал еще более диким. Отныне модификация оснащена первым в мире серийным агрегатом на тяжелом топливе с четырьмя турбонагнетателями!Компания утверждает, что ее дизель — мощнейший в мире среди шестицилиндровых, хотя преимущество над прежним мотором невелико. Мощность выросла с 381 до 400 л.с. при 4400 об/мин, а крутящий момент увеличен на 20 Нм до 760 Нм и доступен при 2000–3000 об/мин. Ограниченная прибавка обусловлена возможностями 8-ступенчатого автомата ZF — переварить большую отдачу ему окажется не по зубам. Из армады «улиток» постоянно задействованы два компрессора низкого давления и один высокого давления. Четвертый нагнетатель высокого давления включается в работу при частоте вращения коленчатого вала свыше 2500 об/мин. С появлением новой АКП автомобиль станет мощнее и динамичнее, хотя и сейчас он пугающе быстр для обладателя дизельного агрегата. Полноприводная четырехдверка набирает 100 км/ч до 4,4 с, объезжая M550d xDrive F10 на 0,3 с и уступая всего-навсего 0,1 с 560-сильному суперседану M5 прошлого поколения. Крут и универсал — всего 4,6 с, и на спидометре уже сотня. При этом паспортный расход топлива снижен на 11% — 5,9 л/100 км у седана, а аппетит «сарая» на 0,3 л больше. В оснащение входит спортивная подвеска с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, полноуправляемое шасси, аэродинамический обвес и 19-дюймовые колесные диски.

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Фото: BMW