Рынок бэушек растет умеренными темпами

По итогам первого квартала он вырос несильно, всего на 1,4%, и тем не менее сохраняет стабильность. Все бренды из первой десятки показали положительную динамику.

В марте 2017 года в России было реализовано 458 426 автомобилей, что на 4,9% больше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Бессменным лидером рынка машин с пробегом остается Lada, продажи которой в первом месяце весны составили 127 451 автомобиль (+1,2%). На долю марки проходится около 28% продаж на вторичке. Самой востребованной иномаркой остается японская Toyota, чей показатель достиг 51 413 экземпляров (+4,2%), на третьем месте Nissan с результатом 24 810 машин (+7,6%), на четвертом — Hyundai с 20 109 экз. (+13,2%), в пятерке лидеров также марка Chevrolet, чьи продажи составили 19 707 шт. (+5,2%). В лидирующую десятку попали: Ford (17 598 шт.; +7,3%), Volkswagen (16 992 шт.; +10,4%), Kia (16 463 шт.; +15,2%), Renault (14 591 шт.; +6,8%) и Mitsubishi (13 870 шт.; +2,9%).

Все бренды демонстрируют положительную динамику, особенно она высока у Kia (+15,2%) и Hyundai (+13,2%).

В модельном ряду ведущая десятка выглядит следующим образом (март 2017 г.):

L ada 2114 — 13 843 шт.; +2,5% Lada 2107 — 12 554 шт.; —2% Ford Focus — 11 016 шт.; +7,5% Lada 2110 — 10 630 шт.; —3% Lada 2170 — 9233 шт .; +9% Toyota Corolla — 8761 шт .; +2,3% Lada 2115 — 7778 шт.; +3,6% Lada 2112 — 7699 шт.; —1,6% Lada 2109 — 6555 шт.; —11,4%

В последние два года дилеры активно взялись развивать продажи автомобилей с пробегом. Согласно статистике «Автостата» за прошлый год, через дилерские центры было реализовано более 212,8 тыс. подержанных машин, что на 39,3% больше, чем в 2015-м.

более 212,8 тыс. подержанных машин, что на 39,3% больше, чем в 2015-м. По прогнозу PwC , рынок бэушек в 2017 году вырастет на 11,5%, при этом автомобили станут более возрастными. Старение парка ожидаемо происходит из-за стагнации на рынке новых легковых автомобилей, отмечают аналитики.



Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС