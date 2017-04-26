Так делают в Британии: полиция конфисковала машины «гонщиков»

Полиция графства Саут-Йоркшир на своей страничке в соцсети Facebook отчиталась о противодействии хулиганским выходкам парней на трех суперкарах. С места гонок дорогие «скороходы» уехали на эвакуаторах.

Стражи порядка старушки Англии, будь то копы или присяжные, известны своей нетерпимостью к нарушителям, и это реноме они не устают подтверждать. На сей раз полиция пресекла гонки между Lamborghini Aventador, McLaren 570S и Ferrari неназванной модели. Молодые люди на суперкарах заняли три полосы шоссе M1, замедлялись до полной остановки, а затем устраивали заезд. При этом они тормозили поток, вызывая негодование водителей. Их «болиды» конфискованы. О дальнейших мерах по отношению к нарушителям не сообщается.

Кстати, говоря о превышении скорости и последующей конфискации автомобиля, сразу вспоминается случай, произошедший в Австралии. Молодой водитель на мощном юте Holden разогнался до 231 км/ч на участке, где ехать быстрее 110 км/ч запрещено. Расплата не заставила себя ждать: «гонщика» повязали, лишили прав, да еще и штраф выписали, а его машину конфисковали.



Недавно британские присяжные вынесли приговор женщине, которая, будучи совершенно пьяной, попала в серьезное ДТП и чуть не угробила своего полуторагодовалого сына.

Впечатляющее правонарушение совершил американец на модифицированном Мустанге. Он устроил гонки с полицией и не стеснялся разгоняться до 334 км/ч.

Фото: Facebook