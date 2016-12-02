Дворкович рассказал о планах на Шевроле Ниву нового поколения

Вице-премьер поделился соображениями по части финансирования проекта, а также уточнил, в какой момент государство может предоставить свою поддержку.

Аркадий Дворкович в интервью агентству Interfax отметил, что проект Chevrolet Niva сложный, но на последнем совещании с представителями предприятия договорились о том, что будет обновлена финансовая модель и рассмотрена на ближайших двух советах директоров. После этого проект представят банкам для возможного финансирования. Пока нет утвержденной финансовой модели этого проекта, правительство не в состоянии оказать господдержку.

Тем не менее есть большое желание увидеть новую Ниву, несмотря на то что прослеживается конкуренция с вазовской моделью Lada 4х4. Уже есть договоренности о технических параметрах и стыковках, проекты должны помогать, а не мешать друг другу, но без одобренной советом директоров финансовой модели говорить об этом преждевременно, а вопрос должен решиться до мая.

Если все пройдет гладко и не возникнет вопросов у Сбербанка, который предварительно проявил интерес к данному проекту, то государство предоставит госгорантии.

Тем временем GM-АВТОВАЗ модернизирует «старушку»: в апреле все комплектации были дополнены новыми функциями, при этом выросли и цены.



В начале года Минпромторг дал положительное заключение проекта Chevrolet Niva второго поколения, одобрены госгарантии проекта, а кредитором, по всей видимости, выступит Сбербанк.

В виде концепта Ниву II представили на Московском автосалоне в 2014 году. Новый дизайн автомобиля публика одобрила, а серийную новинку ожидала увидеть уже в 2016 году. Однако разразившийся кризис нарушил планы предприятия, и до сих пор неясно, в каком состоянии сейчас пребывает проект.



Фото: Елена Алексеева/«За рулем»