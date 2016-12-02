Дворкович рассказал о планах на Шевроле Ниву нового поколения

Вице-премьер поделился соображениями по части финансирования проекта, а также уточнил, в какой момент государство может предоставить свою поддержку.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

Аркадий Дворкович в интервью агентству Interfax отметил, что проект Chevrolet Niva сложный, но на последнем совещании с представителями предприятия договорились о том, что будет обновлена финансовая модель и рассмотрена на ближайших двух советах директоров. После этого проект представят банкам для возможного финансирования. Пока нет утвержденной финансовой модели этого проекта, правительство не в состоянии оказать господдержку.

Тем не менее есть большое желание увидеть новую Ниву, несмотря на то что прослеживается конкуренция с вазовской моделью Lada 4х4. Уже есть договоренности о технических параметрах и стыковках, проекты должны помогать, а не мешать друг другу, но без одобренной советом директоров финансовой модели говорить об этом преждевременно, а вопрос должен решиться до мая.

Если все пройдет гладко и не возникнет вопросов у Сбербанка, который предварительно проявил интерес к данному проекту, то государство предоставит госгорантии.

Фото: Елена Алексеева/«За рулем»

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Отзывы о Chevrolet Niva (5)

Chevrolet 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Проходимость.

Недостатки:

Мотор, качество сборки, качество покраски, жадные официалы.

Комментарий:

Машины 2004 года выпуска были покрашены куда качественнее, чем сейчас. Машина требует доработки с новья. Качество сборки оставляет желать лучшего.

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Комментарии (3)

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Все что стало ясно со слов Дворковича:
«Мы еще не решили как будем пилить бюджетные деньги, но в скором времени решим!»

Вот какая еще нужна господдержка, чтобы наклеить шильдик «Нива» на Шевроле Треккер?

По итогу все равно будет Нива — Треккер или Каптива с надписью Niva — и Лада 4х4 — Дастер с ладьей.

Но денег попилят так, будто это все — новейшие оазработки.

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+2
Каплан Илья

пук

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-2
Безымянный

С облегчением вас!:)
Но впредь ешьте меньше гороха и фасоли:)

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+4