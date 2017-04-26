На российские дороги возвращаются ручные радары

Устройства попали под запрет с лета прошлого года. С тех пор их модернизировали, исключив коррупциогенную составляющую, и снова пустили в дело.

В половине российских регионов ручные радары снова используются инспекторами ДПС, об этом стало известно изданию «Коммерсант». Москва и Московская область в этот список не входят, в них используются исключительно камеры фото- и видеофиксации.Напомним, летом 2016 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев запретил использование ручных радар ов для контроля скорости, нарушение этого указа грозило санкциями. С тех пор устройства модернизировали: новая прошивка не позволяет сотрудникам стирать видеозаписи. Этим правом обладают только руководители подразделений, например спецполка или спецбатальона. В ряде случаев главы подразделений даже опечатывают устройства, чтобы у инспекторов не было соблазна использовать их в коррупционных целях.Таким образом, рядовые инспекторы лишены возможности брать взятки благодаря использованию радаров: ранее были зафиксированы случаи вымогательств денег у водителей, превысивших скорость, после чего данные с приборов стирались.

Ручные радары, в отличие от видеокамер, позволяют инспектору оформить протокол, вручив его непосредственно нарушителю, и направить материалы в суд для лишения прав, например при превышении скорости на 60 км/ч или выезде на встречку. Научно-исследовательский центр изучения проблем безопасности движения обязал производителей модернизировать приборы, исключив возможность удаления записей. Те разработали программное обеспечение, которое на электронных носителях было передано в подразделения Госавтоинспекции для самостоятельной установки. Новый софт направили в 88 подразделений, включая Белоруссию, уже модернизировано 1,5 тыс. мобильных радаров. Это, в основном, «Бинары» и «Визиры», есть еще «Амата» и ЛИСД-2, но их немного, они также перепрошиты. Часть приборов остается на складах, пока в них не обновлено программное обеспечение.

C 1 июня 2017 года большинство нарушений должно фиксироваться видеокамерами парными снимками для исключения ошибок.

Камеры фотовидеофиксации, бывает, сбоят. Так, вологодская камера прибавляла 20 км/ч к фиксируемой скорости, в результате чего пострадали несколько тысяч автомобилистов.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС