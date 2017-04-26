Средь бела дня: кроссовер Skoda Karoq «пойман» на шоссе

Наследник паркетника Yeti заснят с минимальным камуфляжем. Чем компактная новинка будет отличаться от родственного Тигуана?

Премьера нового компактного кроссовера из Млада-Болеслава, идущего на смену знаменитому симпатяге Yeti, состоится 18 мая. И это как раз тот случай, когда интриги почти не наблюдается — об автомобиле известно уже немало, а то, что осталось за кадром, легко додумать и при этом не ошибиться.

С внешностью тоже картина ясна — гриф секретности окончательно снял пользователь Youtube с ником Euroman Driver, запечатлевший прототип с минимальным камуфляжем на чешском шоссе. Издалека кроссовер можно принять за Kodiaq, но на близком расстоянии разница очевидна: совершенно другая оптика, узкая прорезь под номерной знак и размеры. Автор ролика утверждает, что прототип кажется крупнее соплатформенного SEAT Ateca, который, в свою очередь, компактнее родственного Тигуана: при длине в 4363 мм «испанец» на 123 мм короче, а расстояние между осями 2638 мм, на 43 мм меньше. «На глаз» остекление багажного отсека кажется больше, чем у других компактных SUV с модульной архитектурой MQB. Быть может, Karoq по длине превзойдет вольфсбургский кроссовер и предложит один из самых просторных в классе багажников.

Очертания Шкоды практически как у собратьев и не имеют ничего общего с очаровательной диспропорциональностью Yeti. Линейка двигателей будет аналогичной тигуановской. Не исключено, что чешский вариант разживется 220-сильным бензиновым мотором и дизелем мощностью 240 л.с. с двумя турбонагнетателями, доступным для спортверсии Kodiaq RS.

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Фото, видео: Youtube