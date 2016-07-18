С ума сойти: мотовездеход исполнил сумасшедший трюк

Мотовездеход Polaris RZR способен на впечатляющие трюки. Подтверждением тому служит зрелищное видео. Рекомендуем посмотреть!

Polaris RZR XP Turbo EPS — бешеный аппарат, который доступен с наддувным двухцилиндровым двигателем мощностью 168 л.с. У Can-Am Maverick X3 и то меньше — 154 «лошади». Прибавьте к этому энергоемкую подвеску, соответствующий внешний вид, и вы получите поистине неустрашимого внедорожного бойца. Быть может, «лезвие» не столь красиво, как Maverick X3, но способно творить чудеса в умелых руках гонщика и трюкача Ар Джей Андерсона.

Боевая колесница на видео не стандартная, а модифицированная. В частности, у нее «ковш» с пятиточечными ремнями безопасности, другие амортизаторы и колеса. За несколько минут RZR успел и попрыгать по неровностям, удивляя ходом подвесок, и полетать. Он промчался по «стене смерти», а затем исполнил бэкфлип — кувырок назад, который чаще можно увидеть в исполнении мотофристайлеров, чем пилотов подобной техники.

Большие любители разного рода трюков и выкрутасов — водители монстр-траков. Недавно такое чудище по прозвищу The Mad Scientist впервые исполнило кувырок вперед.

В конце прошлого года компания Land Rover обязала BRP, канадского производителя мотовездеходов и квадроциклов, сменить название сайд-бай-сайда Can-Am Defender, поскольку оно издавна зарезервировано за британском внедорожником, который скоро возродится.

Фото, видео; Youtube