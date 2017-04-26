В правительстве рассказали, внедрят ли «Платон» на региональных дорогах

Вице-премьер Аркадий Дворкович очертил круг первоочередных «дорожных» задач, которые следует решить в 2017 году. Об этом он рассказал в большом интервью агентству «Интерфакс».

Аркадий Дворкович на вопрос, будет ли внедрен «Платон» на региональных дорогах, о чем все чаще поговаривают в последнее время, ответил, что это преждевременно. Сначала нужно решить задачи в рамках тех поручений, которые дал Медведев после недавней встречи с представителями перевозчиков. Это и контроль за использованием полученных от системы средств, и организация штрафстоянок, и очищение рынка от серых перевозчиков.

По поводу вовлечения в «Платон» грузовиков массой более 3,5 тонн, напомним, сейчас плата взимается с 12-тонников и выше. Вице-премьер отметил, что изучается возможность стыковки системы весогабаритного контроля с «Платоном». Очень важно обеспечить эффективный весогабаритный контроль, потому что это касается грузовиков любой тоннажности и как федеральных, так и региональных трасс. Создать условия для четкой работы весогабаритного контроля сегодня важнее, чем распространять «Платон» на новые ниши, подчеркнул он.

Любопытно, что при этом он не стал отрицать таких возможностей.

О планах объединения системы весогабаритного контроля с «Платоном» ранее рассказал глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Впрочем, его заместитель Асланбек Ахохов считает, что полностью совместить системы вряд ли получится, так как весогабаритный контроль требует идеально ровного дорожного покрытия, которое есть далеко не везде, а «Платон» может работать при любых условиях.

Отчитываясь перед Госдумой, Дмитрий Медведев отметил, что, по его мнению, диалог с дальнобойщиками выстроен, а бастуют те, кто не хочет покидать серую зону. Он все же признал, что проблемы в отрасли остаются и правительство их будет решать.

Вчера премьер-министр проинспектировал многострадальные омские дороги, о которых так много говорят в последнее время, и признал, что они далеки от идеального состояния.



Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

