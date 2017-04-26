Более миллиона автомобилистов могут оказаться невыездными на майские праздники

Каждый пятидесятый автолюбитель России имеет задолженность по штрафам ГИБДД, превышающую 10 тысяч рублей. А значит, может быть лишен права пересекать госграницу.

Во время изучения темы «невыездных автомобилистов» аналитики сервиса «Штрафы ГИБДД» проанализировали данные 12 млн российских автомобилистов на предмет выявления задолженности свыше 10 тыс. рублей за период более 70 суток, отведенных на оплату штрафов по закону. У 2% были выявлены долги, препятствующие выезду за границу, а всего невыездных автомобилистов оказалось около миллиона. Почему был рассмотрен диапазон в 70 дней: по закону штраф должен быть оплачен в 60-дневный срок после вынесения постановления, еще 10 дней дается на обжалование. Только после этого он считается просроченным, и тогда включаются санкционные механизмы.

Поскольку система выявления задолженностей иногда дает сбои, просроченный штраф ГИБДД может вмешаться в жизнь любого гражданина, даже не имеющего автомобиля. Среди применяемых санкций: временное ограничение на выезд за границу, штраф в двукратном размере, арест на 15 суток, исправительные работы, арест имущества и блокировка банковских счетов, ограничение на совершение регистрационных действий и лишение прав. Специалисты сервиса напоминают, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, перед выездом за границу нужно заранее себя обезопасить, проверив возможные долги по штрафам ГИБДД, алиментам, налогам, банковским кредитам, судебным взысканиям, услугам ЖКХ.

Согласно закону, решение о запрете выезда может вынести лишь суд, а судебные приставы являются только исполнителями, которые направляют постановление об ограничении выезда самому нарушителю, а также в миграционную службу и пограничный контроль.

Если уплатить штрафы в первые 20 дней после вынесения постановления, то можно сделать это со скидкой 50%. Однако есть нарушения, по которым придется внести всю сумму полностью. Около 40% штрафных квитанций так и не оплачиваются, и тут в дело вступают судебные приставы.

В 2016 году скидкой по штрафам воспользовались более половины автовладельцев. Автомобилисты стали активнее пользоваться сервисами проверки штрафов, чтобы успеть уложиться в отпущенный срок.

Наш автор разбирался, за что и на какой срок водителя могут лишить прав.



Фото: shtrafy-gibdd.ru