Цена FAW Besturn X80 оказалась выше «психологического барьера»

Сегодня в России стартовали продажи среднеразмерного кроссовера FAW Besturn X80. Автомобиль будет представлен в трех комплектациях, цену назвали пока лишь на одну из них.

Об этом автомобиле мы рассказывали уже неоднократно, поэтому главной интригой до сегодняшнего дня оставались цены. Будет ли соответствовать прайс-лист обещаниям директора по маркетингу FAW в России господина Ли Хэ? На Московском автосалоне в конце прошлого лета он обозначил будущую цену Besturn X80 — 1,1 млн. рублей. В реальности кроссовер оказался даже чуть дороже — от 1 149 000 рублей. Правда, это цена не базовой комплектации. На российском рынке автомобиль представят в версиях Standart, Comfort и Luxury, но начать продажи решили с комплектации Comfort, остальные появятся позже.

FAW Besturn X80 в комплектации Comfort с автоматической коробкой передач оснащен ABS, функцией электронного распределения тормозных сил (EBD), противопробуксовочной системой TCS, системой помощи при экстренном торможении (EBA), системой курсовой устойчивости (ESP), системой помощи при трогании (HSA), 6 подушками безопасности, боковыми зеркалами и люком с электроприводами, кондиционером, подогревом передних сидений, круиз-контролем, датчиками парковки, магнитолой с 6 динамиками, датчиками давления в шинах, и многим другим.

Напомним, Besturn X80 — это среднеразмерный городской кроссовер, построенный на модернизированной платформе Мазды 6 первого поколения. Длина кузова 4586 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1695 мм, колесная база — 2675 мм, дорожный просвет — 190 мм. Объем багажника — 398 литров, бензобака — 64 литра. Силовой агрегат ET3 собственной разработки FAW. Рабочий объем бензинового двигателя составляет 142 л.с. при 6500 об/мин, максимальный крутящий момент 184 Нм достигается при 4000 об/мин. В смешанном режиме автомобиль расходует 8,2 л топлива на 100 км. Двигатель сочетается с автоматической шестиступенчатой коробкой передач Aisin Seiki F21 второго поколения или шестиступенчатой механикой. Привод — только передний. Передняя подвеска — независимая, с двойным поперечным рычагом, задняя — многорычажная.

У автомобиля усиленный кузов, его элементы скреплены лазерной сваркой в ключевых точках. По китайской программе краш-тестов C-NCAP кроссовер получил наивысшую оценку — пять звезд.

Качество материалов и сборки автомобиля не вызывает нареканий: зазоры ровные, пластик не самый дешевый, кожа на руле и ткань на сиденьях выглядят неплохо, строчка обивки ровная, неприятных запахов, которыми так славятся новые китайские машины, здесь замечено не было. Руль регулируется и по высоте, и по вылету, сиденья вполне комфортные. В салоне просторно даже сзади, что не характерно для автомобилей этого класса.

FAW недаром называют первой китайской автомобильной корпорацией — она выпускает огромными тиражами легковые и коммерческие автомобили всех классов, а также сотрудничает с компаниями Volkswagen, Toyota, Mazda и др. В России марка собирается развивать сеть продаж, пока дилеров всего два, но в ближайшее время их число планируется увеличить до 50.

FAW Besturn X80 нацелен конкурировать с такими моделями, как Peugeot 4008, Great Wall Hover H3, Geely Emgrand 7, BYD S6, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Honda CR-V, Renault Duster и Renault Kaptur. Конечно, бестселлером у нас FAW Besturn X80 с таким ценником не станет, но своего покупателя, очевидно, найдет.

В феврале китайская автомобильная корпорация приступила к производству нового кроссовера Besturn X80 на мощностях «Автотора».

Сегодня линейка автомобилей китайского бренда представлена на нашем рынке моделями Oley,V5, Besturn B50 и Besturn X80.

Фото автора и компании FAW