Воин пустынь: пикап Mitsubishi L200 стал экстремальнее

На мотор-шоу в британском Бирмингеме публика увидела не только лимитированный L200 Barbarian SVP с косметическими штрихами, но и комплексно модифицированный пикап по имени Desert Warrior.

Одно из центральных мест на стенде «трех бриллиантов» занял синий пикап с оффроудным оборудованием и носящий гордое название Desert Warrior, то бишь «воин пустыни». Наверняка найдутся многие желающие заказать автомобиль в подобной комплектации, но обращаться в офис Mitsubishi Motors, очевидно, бессмысленно. Пикап построен в единственном экземпляре, а инициатором проекта выступил редактор журнала Top Gear Том Форд, объединивший усилия с Ральфом Хозиером из TH Engineering, известным по шоу «Настоящий суперкар» (Supercar Megabuild) на канале National Geographic.

Доработан Mitsubishi комплексно и основательно. Подвеска серьезно модифицирована (подробности не сообщаются), установлены колеса увеличенного внешнего диаметра, силовой бампер с лебедкой, светодиодная дальнобойная «артиллерия», каркас в кузове, позволяющий крепить запасные шины и оставляющий место для мототехники, а также спортивные кресла Cobra. Красиво, спору нет. Впрочем, в Desert Warrior нет ничего того, что не могли бы предложить тюнинговые компании.

Еще один экспонат Бирмингемского мотор-шоу — L200 в исполнении SVP. Это спецверсия, которая имеет стилистические отличия от стандартного пикапа. Ее тираж — 250 экземпляров.

Российский офис Mitsubishi возобновил поставки в недорожника Pajero Он п редлагается с бензиновым двигателем 3.0 V6 и 5-ступенчатым автоматом.

Фото: Mitsubishi