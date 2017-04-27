Воин пустынь: пикап Mitsubishi L200 стал экстремальнее

Одно из центральных мест на стенде «трех бриллиантов» занял синий пикап с оффроудным оборудованием и носящий гордое название Desert Warrior, то бишь «воин пустыни». Наверняка найдутся многие желающие заказать автомобиль в подобной комплектации, но обращаться в офис Mitsubishi Motors, очевидно, бессмысленно. Пикап построен в единственном экземпляре, а инициатором проекта выступил редактор журнала Top Gear Том Форд, объединивший усилия с Ральфом Хозиером из TH Engineering, известным по шоу «Настоящий суперкар» (Supercar Megabuild) на канале National Geographic.
Доработан Mitsubishi комплексно и основательно. Подвеска серьезно модифицирована (подробности не сообщаются), установлены колеса увеличенного внешнего диаметра, силовой бампер с лебедкой, светодиодная дальнобойная «артиллерия», каркас в кузове, позволяющий крепить запасные шины и оставляющий место для мототехники, а также спортивные кресла Cobra. Красиво, спору нет. Впрочем, в Desert Warrior нет ничего того, что не могли бы предложить тюнинговые компании.
- Еще один экспонат Бирмингемского мотор-шоу — L200 в исполнении SVP. Это спецверсия, которая имеет стилистические отличия от стандартного пикапа. Ее тираж — 250 экземпляров.
- Российский офис Mitsubishi возобновил поставки внедорожника Pajero. Он предлагается с бензиновым двигателем 3.0 V6 и 5-ступенчатым автоматом.