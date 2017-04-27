Изгнать Демона: в Америке предлагают запретить свирепый Dodge

Challenger SRT Demon не на шутку напугал журналистов издания Automotive News. По их мнению, дрэговой машине с комплексом специфичных «разгонных» систем и убойной динамикой не место на дорогах общего пользования.

Всего 2,3 с — ровно столько требуется Демону для разгона до 60 миль/ч (97 км/ч), хотя с тюнинг-китом от Hennessey Performance может быть и быстрее. Но в данном случае объектом нападок издания Automotive News стали не творения техасского ателье, а заводской топовый Challenger, которого можно считать прямым наследником дрэговых спецверсий Dodge Hemi Dart и Plymouth Barracuda Hemi 1968 года. Монстры золотой эпохи были оснащены знаменитым восьмицилиндровым двигателем 426 Hemi (7,0 л) и имели стикер-напоминание о том, что они не предназначены для эксплуатации на дорогах общего пользования. У Демона подобной таблички нет, и в этом вся загвоздка.



Наши коллеги считают, что автомобиль очень опасен и не должен иметь доступа на дороги. Но постойте, 840 «лошадей», которые выдает 6,2-литровая компрессорная «восьмерка» на специальном гоночном топливе, все-таки не самая большая отдача. Есть же Koenigsegg, Bugatti и другие гиперкары! Предвосхищая резонное замечание, в Automotive News объясняют: источник зла не столько мощность, сколько сама природа модификации. По сути это дрэговый автомобиль, в котором все подчинено лишь одному — максимально быстрому разгону на дистанции в ¼ мили. В заявлении говорится также, что Demon представляет собой результат неверного выбора компании, ставящего крутизну выше общественной безопасности. А завершается послание фактически словами активиста Ральфа Нейдера, в свое время ополчившегося на Chevrolet Corvair, — «Demon опасен на любой скорости».



Автомобиль, что и говорить, получился нестандартный. Мало того что он имеет массу отличий от SRT Hellcat, так еще и получил небывалые для дорожной машины опции вроде полусликов и трансбрейка (дрэгового лонч-контроля). Всего будет выпущено 3300 экземпляров Challenger SRT Demon, но «выживут» явно не все.

Demon дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке. Там же показали Jeep Trackhawk — од ин из самых мощных и быстрых кроссоверов планеты.

Dodge Hellcat с завидной регулярностью провоцируют своих владельцев на «подвиги». Один такой выжал 254 км/ч на шоссе с ограничением в 113 км/ч, а другой решил использовать автомобиль в такси и катать пассажиров «по полной программе».

Фото: Dodge