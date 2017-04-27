Забытые Лады: во Франции найдены бесхозные «девятки»

Пользователь соцсети Facebook наткнулся на заброшенное заведение, напоминающее бывший автосалон тольяттинской марки. Автомобили прилагаются.

Периодически в сараях обнаруживаются раритетные модели, покрытые пылью времен. На задворках городов находят суперкары, врастающие в землю, а мимо американских джанкярдов лучше и вовсе проезжать не останавливаясь. Порой кажется, что мы видели все, но есть еще чему подивиться.

Один из пользователей Фейсбука по имени Ilia Karasev нашел заброшенный дилерский центр Lada на востоке Франции. Самое интересное то, что на его территории стоят никому не нужные машины, включая старые «девятки» с «коротким крылом». На одной фотографии видны Нива и универсал 2111, а на другой — «десятка». В помещении тоже есть на что посмотреть. Здесь обитают тюнинговая «восьмерка» и… Mazda RX-7 первого поколения с роторно-поршневым двигателем.

Поистине дикий случай зафиксирован в Чехии. На одном из полей с 2011 года стоит… Mercedes-Benz SLR McLaren, который конфисковала полиция.

Фото: Ilia Karasev/Facebook