Забытые Лады: во Франции найдены бесхозные «девятки»

Пользователь соцсети Facebook наткнулся на заброшенное заведение, напоминающее бывший автосалон тольяттинской марки. Автомобили прилагаются.

Периодически в сараях обнаруживаются раритетные модели, покрытые пылью времен. На задворках городов находят суперкары, врастающие в землю, а мимо американских джанкярдов лучше и вовсе проезжать не останавливаясь. Порой кажется, что мы видели все, но есть еще чему подивиться.

Один из пользователей Фейсбука по имени Ilia Karasev нашел заброшенный дилерский центр Lada на востоке Франции. Самое интересное то, что на его территории стоят никому не нужные машины, включая старые «девятки» с «коротким крылом». На одной фотографии видны Нива и универсал 2111, а на другой — «десятка». В помещении тоже есть на что посмотреть. Здесь обитают тюнинговая «восьмерка» и… Mazda RX-7 первого поколения с роторно-поршневым двигателем.

  • Поистине дикий случай зафиксирован в Чехии. На одном из полей с 2011 года стоит… Mercedes-Benz SLR McLaren, который конфисковала полиция.

Забытые Лады: во Франции найдены бесхозные «девятки»

Фото: Ilia Karasev/Facebook

Забытые Лады: во Франции найдены бесхозные «девятки»
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Комментарии (4)

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Новый проект и рабочая схема по заработку в интернете
Вы получаете полностью настроенный личный кабинет
и начинаете зарабатывать живые деньги.
Внимательно посмотрите моё видео вверху сайта, чтобы
не допускать ошибок!
Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности на ссылка

Ответить#
0

Даже смуглые эмигранты не позарились...

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0

То есть, даже брошеные ничейные ВАЗики за 20 лет оказались никому не нужны?

Странно. А ВАЗофилы тут кричали, что «мы покоряем Европу!!! Да Лады там тыщами продавались и еще будут!!!»

Лет через 20 прочитаем про такой же мертвый салон с Вестами в Германии:)

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