Особый случай: старая «трешка» BMW почти без пробега

Двусмысленная формулировка «новенькое б/у» в случае с красивейшим спорткупе очень даже уместна. Шутка ли, автомобиль 27 лет отроду не проехал и 120 километров!

Баварские «трешки» нынче в цене и почете. Мы не о современных, хотя они, конечно, очень хороши, а об их «прадедах» с индексом E30 и в формате M3. Коллекционеры готовы выложить за отличный экземпляр круглую сумму, и на изображениях как раз такой автомобиль. С покупкой можно не спешить — компания из штата Огайо продала его со скоростью торнадо.

Спорткупе интересно двумя факторами. Первое и главное — это пробег. Обворожительная красотка 1990 года рождения проехала всего…119 км. Опять же не совсем понятно, как ее прошлый владелец сумел удержаться от соблазна ездить на заряженной «трешке». Полагаем, это было нелегко. Второе обстоятельство заключается в исполнении. Это не просто M3, а редкая версия Sport Evolution, выпущенная в количестве 600 экземпляров и вооруженная «четверкой», объем которой увеличен с 2,3 до 2,5 л, а мощность составляет 238 л.с. Стоимость M3 неизвестна, но она определенно должна быть шокирующей. Судите сами: эта же фирма, занимающаяся реализацией подержанных BMW, сейчас продает стандартную M3 E30 за 199 990 долларов.

Уникальные BMW с завидной регулярностью появляются в продаже. Недавно в поле зрения попала замечательная «акула» M5 E28 с модификациями от Alpina.

Свои редкости есть и в поколении M5 E34, например, универсал Elekta, выпущенный для рынка Италии в количестве 20 экземпляров.

Фото: Enthusiastauto