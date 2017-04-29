Довышивался, или Сказ о том, как не надо делать

Видеоролик, наглядно объясняющий, что не надо летать по трассе как отмороженный и связываться с фурами, опубликовал австралийский водитель грузовика. Ехал он себе по шоссе, никого не трогал, как вдруг… хрясь! Что это было? Всего-навсего Holden Commodore, который после контакта унесся вперед боком, посыпая дорогу запчастями.
Свидетели рассказывают, что «пилот» синего спортседана мчался по шоссе, обгоняя всех и вся, «вышивая» на все лады. Грузовик же прервал его полет, причем не специально: в какой-то момент парень потерял контроль над машиной, зацепил передок тяжеловоза со здоровенным кенгурятником и обстучал ограждения шоссе.
- Иногда гонки удается пресечь еще до того, как произошла авария. Так, английские копы остановили три суперкара, устраивающих заезд, и конфисковали их.
- Бывают и обратные случаи — так, в одном из китайских туннелей незадачливый «спортсмен» устроил впечатляющее ДТП. «Всего лишь» перебрал со скоростью и не рассчитал маневр.
Фото, видео: Youtube