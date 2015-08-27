Довышивался, или Сказ о том, как не надо делать Всего секунда, и мощный заднеприводный седан летит задом наперед, собирая ограждения, а дальнобойщик тихо ругается на болвана. Все живы, кроме автомобиля. Опрос ЗР: движение по кругу — по единым правилам! В России могут измениться правила проезда круговых перекрестков: их хотят приблизить к европейским стандартам. Как к этому относятся наши читатели, мы выясняли в ходе опроса на сайте «За рулем». Dongfeng Motor привезет в Россию семиместный кроссовер Обновленный DFM 580 китайская компания показала совсем недавно на 17-м Международном автосалоне в Шанхае. Поразмыслив, в компании решили, что новинка может быть перспективной для российского рынка, и готовят ее для поставок в нашу страну.