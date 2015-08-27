Довышивался, или Сказ о том, как не надо делать

Всего секунда, и мощный заднеприводный седан летит задом наперед, собирая ограждения, а дальнобойщик тихо ругается на болвана. Все живы, кроме автомобиля.

Видеоролик, наглядно объясняющий, что не надо летать по трассе как отмороженный и связываться с фурами, опубликовал австралийский водитель грузовика. Ехал он себе по шоссе, никого не трогал, как вдруг… хрясь! Что это было? Всего-навсего Holden Commodore, который после контакта унесся вперед боком, посыпая дорогу запчастями.

Свидетели рассказывают, что «пилот» синего спортседана мчался по шоссе, обгоняя всех и вся, «вышивая» на все лады. Грузовик же прервал его полет, причем не специально: в какой-то момент парень потерял контроль над машиной, зацепил передок тяжеловоза со здоровенным кенгурятником и обстучал ограждения шоссе.

Фото, видео: Youtube

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Комментарии (1)

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