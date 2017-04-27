«Ремонтное» ОСАГО запустят с завтрашнего дня

Накануне изменения законодательной нормы Российский союз автостраховщиков разъяснил порядок натурального возмещения в «автогражданке». Отмечается, что по мере накопления статистики в закон могут быть внесены дальнейшие правки.

28 апреля 2017 года вступает в силу закон, устанавливающий приоритет восстановительного ремонта поврежденного автомобиля над страховой выплатой. Страховщики предупреждают, что эффект от нововведения будет земетен не сразу, постепенно будет накапливаться статистика, которая при необходимости в дальнейшем поможет усовершенствовать закон.

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РСА напоминает автовладельцам принцип действия новой нормы: она распространяется на полисы, выданные с 28 апреля. Для договоров, заключенных ранее, натуральное возмещение тоже возможно, но по согласованию страховщика и страхователя.

При продаже полиса ОСАГО или при принятии заявления от клиента на страховое возмещение ему предложат список станций, с которыми у страховой компании заключен договор. К этим станциям предъявляются определенные требования. Так, СТО должна располагаться на расстоянии не более 50 км от места ДТП или от места жительства автовладельца. Поврежденный автомобиль обязаны отремонтировать в 30-дневный срок, за каждый день просрочки со страховщика взимается штраф в размере 0,5% от суммы возмещения. На выполненные работы предоставляется гарантия полгода, на кузовные и лакокрасочные работы — 2 года. Гарантийные автомобили будут ремонтировать на тех станциях, которые могут производить работы с сохранением гарантии.

Если страховая компания не обеспечивает эти условия, пострадавший может настаивать на денежной выплате. Однако в РСА напоминают, что следует хорошо подумать, настаивая на деньгах, так как случаи бывают разные. Например, станция располагается не в 50, а в 60 км, разница непринципиальная, но при этом в случае денежной выплаты будет учитываться износ, а значит, выплата будет ниже, чем возмещение в натуральной форме. Следует учитывать, что при восстановительном ремонте закон обязал использовать только новые детали.

Автовладелец может предложить и свой сервис, но только по согласованию со страховщиком. В РСА советуют сразу не отчаиваться, если у страховщика не окажется договора с подходящей станцией, список сервисов расширяется и подходящий может появиться через месяц или два, и тогда можно будет внести изменения и в свой договор.

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Есть ряд исключений, когда полагается именно денежная выплата. Деньги, а не ремонт положены при причинении тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, смерти потерпевшего, полном уничтожения автомобиля, превышении стоимости ремонта над лимитом выплаты ОСАГО (400 000 рублей). Также на денежное возмещение могут претендовать отдельные категории инвалидов. По договоренности в некоторых из этих случаев возможно и натуральное возмещение.

После аварии пострадавший обращается в свою страховую компанию или в компанию виновника аварии, если прямое возмещение убытков не работает. После осмотра машины страховщик дает направление на ремонт автомобиля.

И последнее. Если пострадавшего не устроят результаты ремонта, он сможет написать претензию в страховую компанию. Поскольку сервисы заинтересованы в сотрудничестве со страховщиком, который обеспечивает стабильный приток клиентов, в их интересах ремонтировать автомобили качественно и укладываться в отведенный срок.

Как натуральное возмещение будет работать на самом деле, пока не знает никто, как и то, какие после вступления в силу этой нормы могут обнаружиться подводные камни. Ясно одно: ОСАГО «зреет», все более усложняются его правила, появляются новые нормы. Становится ли оно при этом удобнее для автовладельцев? Недавно на сайте мы проводили опрос «Нужна ли „автогражданка“ (ОСАГО) в России?».

Тем временем Минфин готовит новые поправки в Закон об ОСАГО. Касаются они расширения лимита по европротоколу, либерализации тарифов ОСАГО и введения комплексного страхования, в котором могли бы быть совмещены ОСАГО и каско.



Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС