В Приморье задержали зарвавшегося дрифтера

Пять суток административного ареста получил 18-летний житель Находки, демонстрировавший свои навыки скоростного вождения прямо на улице города. Об этом сообщает Управление МВД России по Приморскому краю.

Началось все с того, что полиция заинтересовалась видеороликом, размещенным в соцсетях, на котором водитель Nissan Skyline средь бела дня лихо нарезал круги на перекрестке с круговым движением в районе остановки общественного транспорта.

Спорткар кружился в управляемом заносе, едва не задевая проезжающие мимо автомобили. Были там и люди, но, по всей видимости, это какие-то знакомые отчаянного гонщика, так как происходившее их совсем не удивляло.

Сотрудники полиции, изучив видеозапись, зафиксировали сразу несколько нарушений правил дорожного движения, возбуждены дела об административных правонарушениях по пяти статьям КоАП. Лихого гонщика задержали, и по этим статьям его ждет наказание в виде штрафа от 1,5 до 10 тыс. рублей и лишение прав до 6 месяцев.

В ходе разбирательства стало известно, что 18-летний житель Находки, получивший права только осенью 2016 года, привлекался за нарушения ПДД уже 17 раз! Среди выявленных нарушений были такие, как: превышение скорости, выезд на встречку и непредоставление преимущества другим водителям. В ноябре прошлого года он уже отбывал пять суток ареста по административному наказанию.

Мировой суд Советского района Владивостока, куда был доставлен нарушитель, назначил ему очередные пять суток административного ареста, которые он будет отбывать в изоляторе временного содержания отдела МВД в Находке, а его автомобиль отправлен на спецстоянку в региональном Экспертно-криминалистическом центре.

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Фото: Youtube