Минпромторг будет стимулировать внедрение беспилотников и телематики на транспорте

Об этом на ХI Международном навигационном форуме «Навитех-2017» рассказал замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.

На форуме Александр Морозов напомнил, что с начала этого года все новые транспортные средства оснащаются аппаратурой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Россия первая страна в мире, которая решилась на внедрение глобальной системы безопасности на дорогах, но останавливаться Минпромторг не намерен и собирается дальше работать над предоставлением новых услуг автомобилистам. На основе системы ЭРА-ГЛОНАСС будет организовано большое количество новых телематических сервисов, пообещал Александр Морозов.

Речь идет о внедрении онлайн-диагностики технического состояния автомобиля, сервисного обслуживания без участия водителя до организации совместного использования авто несколькими участниками в соответствии с требованиями городской инфраструктуры и т.д.

Особенно любопытно, что начиная с 2018 года Минпромторг намерен стимулировать спрос на автомобили с системами автономного вождения разного уровня и телематическими системами. Вероятно, это будут какие-то сложные программы, подразумевающие госсубсидии на беспилотную технику, произведенную в России. Речь не только об автомобилях, но и о сельскохозяйственной и строительно-дорожной технике.

Важно заинтересовать все профильные структуры в «цифровой трансформации» как автомобилей, так и сельхозтехники, отметил замминистра.

Важно, чтобы все шаги в этом направлении были тщательно просчитаны. Напомним, что внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС привело к вспышкам недовольства автомобилистов Приморья, так как про них забыли, а между тем все вновь ввезенные на территорию России транспортные средства, в том числе и подержанные, должны быть оснащены системой экстренного вызова помощи при авариях. Властям в экстренном порядке пришлось внедрять упрощенную «кнопку» для бэушек из Японии. Сейчас уже 15 региональных сервисных компаний уполномочены устанавливать лайт-устройство на иномарки с пробегом.

Ранее на заседании коллегии Минпромторга премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что Россия пока не готова к беспилотной технике, как с человеческой, так и с нормативной точки зрения. При этом останавливаться в технологическом развитии нельзя, нагонять упущенное всегда сложнее.



Фото: Юрий Смитюк/ТАСС