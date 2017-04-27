В Швеции стартовало производство нового кроссовера XC60

Первым сошел с конвейера завода Торсланда кристально-белый полноприводный автомобиль с двигателем Т5. В России новинку ожидают лишь в начале 2018-го.

На заводе Volvo Cars в шведском городе Торсланда стартовало производство нового премиального кроссовера XC60. Первым представителем второго поколения среднеразмерных кроссоверов, сошедшим с конвейера, стал кристально-белый полноприводный автомобиль с двигателем Т5.

Автомобиль пришел на смену вполне успешному предшественнику, который за девять лет своего существования стал самым продаваемым среднеразмерным кроссовером в Европе. В мире продали почти миллион машин этой модели. Сегодня в продажах Volvo на мировом рынке они составляют 30%.

XC60 — четвертая модель бренда, построенная на глобальной платформе SPA, на ней же базируются XC90, S90 и V90. Автомобиль оснащен множеством функций безопасного вождения, такими как система автоматического торможения, автоматического подруливания и предотвращения выезда на встречную полосу. Так, если водитель случайно пересекает пределы своей полосы, система аккуратно возвращает автомобиль в нужный ряд, предотвращая столкновение. Еще одна любопытная особенность нового автомобиля — четырехзонная система контроля качества воздуха, которая удаляет мелкие частицы из воздуха снаружи автомобиля, наполняя салон свежестью.

Первые сошедшие с конвейера кроссоверы оснащаются гибридной силовой установкой T8 Twin Engine мощностью 407 л.с. и позволяющей разгоняться до сотни за 5,3 с.

Впервые новый XC60 показали в Женеве в марте этого года.



показали в Женеве в марте этого года. На автосалоне в Шанхае ожидалось, что компания Volvo представит компактный кроссовер ХС40, однако этого не случилось, и, скорее всего, он приедет уже во Франкфурт в сентябре этого года.

представит компактный кроссовер ХС40, однако этого не случилось, и, скорее всего, он приедет уже во Франкфурт в сентябре этого года. В России пока продаются кроссоверы первого поколения, цена их стартует с отметки в 2 млн 458 тыс. рублей.

Компания Volvo поставила перед собой непростую задачу довести системы безопасности до такого совершенства, чтобы после 2020 года ни один человек не погиб в салоне ее автомобилей.



Фото: Volvo