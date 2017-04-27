Минфин предлагает давать скидку по ОСАГО дисциплинированным водителям

Минфин давно задумал либерализовать тарифы ОСАГО, но для этого следует позволить страховщикам самостоятельно определять некоторые тарифные коэффициенты, сейчас их регулирует Банк России.
«Пока мы обсуждаем возможность изменения подхода к коэффициентам страховых тарифов, которые в большей степени будут зависеть от навыков водителей, и вообще, в большей степени будут привязаны к водителям, возможности управления разными автомобилями, к категориям их (водительских) прав. И уйти от характеристик, которые привязаны непосредственно к транспортному средству», — рассказала Вера Балакирева в интервью ТАСС.
Так, водителям, у которых вообще нет штрафов за нарушения ПДД, предлагается давать дополнительную скидку к коэффициенту «бонус-малус». Следует реформировать и саму систему «бонус-малус», так как водитель может быть вписан в разные полисы, что создает путаницу в информационной системе. Нужно установить привязку к собственнику или водителю, а не к транспортному средству, считает замдиректора Департамента финансовой политики Минфина.
Она также рассказала, что готовится ряд поправок в ОСАГО, по которым придется формировать несколько законопроектов, особенно тщательно нужно подойти к изменениям в тарификации, чтобы цена полиса не зашкаливала. До конца 2017 года поправки планируется внести на рассмотрение в правительство.
На сегодняшний день базовый тариф «автогражданки» установлен в коридоре 3432–4118 руб., ставку в пределах коридора волен по своему усмотрению устанавливать каждый страховщик для определенного региона. Этот тариф умножается на восемь коэффициентов («бонус-малус», коэффициент по возрасту и стажу водителя, мощности автомобиля, территориальный, и т. д.).
- Напомним также, что уже завтра вступает в силу поправка в Закон об ОСАГО, согласно которой натуральное возмещение становится приоритетным над денежной выплатой. В нашем материале мы еще раз напомнили, как это должно работать.