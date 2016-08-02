В России могут измениться правила проезда круговых перекрестков: их хотят приблизить к европейским стандартам. Как к этому относятся наши читатели, мы выясняли в ходе опроса на сайте «За рулем».

В апреле этого года первый вице-премьер Игорь Шувалов, возглавляющий правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения, поручил проработать инициативу, предлагающую приблизить правила дорожного движения к европейским стандартам в части проезда перекрестков с круговым движением. Суть ее в том, что безусловное преимущество получат те водители, которые уже въехали на круг.

Напомним, на круговом перекрестке транспортные средства двигаются вокруг центрального «острова», и такой перекресток считается нерегулируемым, приоритет движения на нем определяется установленными дорожными знаками. В 2010 году в России были внесены поправки в ПДД, согласно которым, если при въезде на круг есть знак 4.3 «Круговое движение» в сочетании со знаком 2.4 «Уступи дорогу» или 2.5 «Движение без остановки запрещено», водитель, находящийся на перекрестке, пользуется преимуществом перед въезжающими на кольцо.

Нужно отметить, что сегодня знаки установлены на большинстве таких перекрестков в России, но там, где их нет, по-прежнему действуют правила движения по нерегулируемым перекресткам (т. е. преимущество у тех, кто въезжает на кольцо). Однако именно после внесенных поправок у части неразобравшихся водителей возникло стойкое убеждение, что «кольцо всегда главное», хотя это и не совсем так.

Большинство опрошенных читателей «За рулем» положительно оценили эту «приоритетную» инициативу (87%). Наши сегодняшние комментаторы также считают, что это нововведение могло бы оказаться нелишним в наших ПДД.

Сергей Смирнов, «За рулем»:

— Несколько лет назад в ПДД внесли изменения, которые должны были устранить двусмысленности при проезде перекрестков с круговым движением. Казалось бы, круг сделали главным! Вот только добавили небольшую приписку: «...если перед перекрестком с круговым движением установлены соответствующие знаки». В результате путаницы стало еще больше. И часто эта путаница приводила к авариям. Именно поэтому появление общепринятого стандарта, когда круг безусловно является главным, исключит неоднозначные ситуации на дорогах, сократит число аварий и поможет бороться с пробками в крупных городах.



Марат Зайнетдинов, генеральный директор логистической компании NAWINIA RUS:



— Я поддерживаю инициативу сделать движение по «кругу» приоритетным по аналогии с Европой. Могу отметить по собственному опыту вождения в Испании: данный формат очень удобен. Уже во многих регионах России таким образом движение и осуществляется, но пока с установленным знаком «Уступи дорогу» для въезжающих на круг. Тем не менее считаю, что для начала такие знаки нужно поставить на всех перекрестах в нашей стране, чтобы у российских водителей сформировалось устойчивое понимание приоритетов въезда. И только после этого стоит организовывать движение на перекрестках с круговым движением приоритетным по умолчанию.

Екатерина Решетова, старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ:

Могу подтвердить, что в большинстве европейских стран действительно действует приоритет движения на «круге». В нашем же случае главное, чтобы все водители были своевременно проинформированы об изменениях, ведь не первый раз у нас вносятся поправки относительно приоритета движения на круговых перекрестках. А вообще считаю, что принципиальной разницы тут нет, главное, чтобы водители соблюдали ПДД и смотрели на знаки. Другое дело, что не все на них смотрят, но это уже проблема не транспортная, а скорее поведенческая, социальная.

Первый круговой перекрeсток появился в 1901 году в Париже вокруг Триумфальной арки, а первый британский «круг» (1909 год) был задуман как островок для пешеходов.

Некоторые отчаянные головы используют круговые перекрестки совсем не по назначению. Так, полицейские Приморья, изучив видеозапись в интернете, задержали молодого водителя, лихо дрифтовавшего по кругу на своем спорткаре.



Фото: Евгений Асмолов, Сергей Вдовин/ТАСС