Опрос ЗР: движение по кругу — по единым правилам!

В России могут измениться правила проезда круговых перекрестков: их хотят приблизить к европейским стандартам. Как к этому относятся наши читатели, мы выясняли в ходе опроса на сайте «За рулем».

В апреле этого года первый вице-премьер Игорь Шувалов, возглавляющий правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения, поручил проработать инициативу, предлагающую приблизить правила дорожного движения к европейским стандартам в части проезда перекрестков с круговым движением. Суть ее в том, что безусловное преимущество получат те водители, которые уже въехали на круг.

Напомним, на круговом перекрестке транспортные средства двигаются вокруг центрального «острова», и такой перекресток считается нерегулируемым, приоритет движения на нем определяется установленными дорожными знаками. В 2010 году в России были внесены поправки в ПДД, согласно которым, если при въезде на круг есть знак 4.3 «Круговое движение» в сочетании со знаком 2.4 «Уступи дорогу» или 2.5 «Движение без остановки запрещено», водитель, находящийся на перекрестке, пользуется преимуществом перед въезжающими на кольцо.

Нужно отметить, что сегодня знаки установлены на большинстве таких перекрестков в России, но там, где их нет, по-прежнему действуют правила движения по нерегулируемым перекресткам (т. е. преимущество у тех, кто въезжает на кольцо). Однако именно после внесенных поправок у части неразобравшихся водителей возникло стойкое убеждение, что «кольцо всегда главное», хотя это и не совсем так.

Большинство опрошенных читателей «За рулем» положительно оценили эту «приоритетную» инициативу (87%). Наши сегодняшние комментаторы также считают, что это нововведение могло бы оказаться нелишним в наших ПДД.

Сергей Смирнов, «За рулем»:

— Несколько лет назад в ПДД внесли изменения, которые должны были устранить двусмысленности при проезде перекрестков с круговым движением. Казалось бы, круг сделали главным! Вот только добавили небольшую приписку: «...если перед перекрестком с круговым движением установлены соответствующие знаки». В результате путаницы стало еще больше. И часто эта путаница приводила к авариям. Именно поэтому появление общепринятого стандарта, когда круг безусловно является главным, исключит неоднозначные ситуации на дорогах, сократит число аварий и поможет бороться с пробками в крупных городах.

Марат Зайнетдинов, генеральный директор логистической компании NAWINIA RUS:

— Я поддерживаю инициативу сделать движение по «кругу» приоритетным по аналогии с Европой. Могу отметить по собственному опыту вождения в Испании: данный формат очень удобен. Уже во многих регионах России таким образом движение и осуществляется, но пока с установленным знаком «Уступи дорогу» для въезжающих на круг. Тем не менее считаю, что для начала такие знаки нужно поставить на всех перекрестах в нашей стране, чтобы у российских водителей сформировалось устойчивое понимание приоритетов въезда. И только после этого стоит организовывать движение на перекрестках с круговым движением приоритетным по умолчанию.

Екатерина Решетова, старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ:

Могу подтвердить, что в большинстве европейских стран действительно действует приоритет движения на «круге». В нашем же случае главное, чтобы все водители были своевременно проинформированы об изменениях, ведь не первый раз у нас вносятся поправки относительно приоритета движения на круговых перекрестках. А вообще считаю, что принципиальной разницы тут нет, главное, чтобы водители соблюдали ПДД и смотрели на знаки. Другое дело, что не все на них смотрят, но это уже проблема не транспортная, а скорее поведенческая, социальная.

Фото: Евгений Асмолов, Сергей Вдовин/ТАСС

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Комментарии (17)

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0

В Тольятти, допустим, все кольца главные. Но есть другая проблема-на кольце 3 ряда, а перед ним-5-цирк, да и только.

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0

Однозначно это нужно вводить, т.к. это значительно упростит восприятие водителей на движение по кольцу.
Однако, стоит учесть и российские реалии, когда кольцо находится на подъёме в гору, особенно зимой. В таких случаях, думаю, нужно специальными большими знаками давать право проезда тем, особенно большегрузам, кто поднимается в гору и подъезжает к кольцу. Особенно, если трафик в этом направлении преобладает. Думаю, таких мест не много, но их не нужно игнорировать и причёсывать под одну гребёнку.

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-2

А чего мы все на Европы озираемся? Чо там Европа,два дня вдоль, три-поперек. Пусть они на нас равняются. Сколько мы часовых поясов имеем? А километров? А машин на дорогах? Почти тридцать лет ездил по нашим правилам,нате нынче,переучивайся! Да пошли они, все! Задолбали.

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-1

Предлагаю: вместо копирования «кругов» у Европы- копировать их заплаты. Например минимальная оплата труда неквалифицированного персонала не ниже 50 руб/час ( дворник, техрабочий и пр.). А у остальных профессий по нарастающей , в зависимости от квалификации и не зависимо от формы собственности!

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+4

Задлолбали , только своими поправками и переделками вносят смуту и бардак на дороги и провоцируют аварии. Просто.... оставьте всё как было и не трогайте ПДД тупыми головами. Кому что не нравится пусть ходят пешком, подальше от дороги.

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0

и чтоб псевдонаучные сотрудники и иже с ними не так активно, но голословно врали, вот немецкий закон о дорожном движении (StVO — аналог наших ПДД), параграф 8:
(1) An Kreuzungen und Einmündungen hat die Vorfahrt, wer von rechts kommt. Das gilt nicht,
1.  wenn die Vorfahrt durch Verkehrszeichen besonders geregelt ist (Zeichen 205, 206, 301, 306) oder
2.  für Fahrzeuge, die aus einem Feld- oder Waldweg auf eine andere Straße kommen.
(1a) Ist an der Einmündung in einen Kreisverkehr Zeichen 215 (Kreisverkehr) unter dem Zeichen 205 (Vorfahrt
gewähren) angeordnet, hat der Verkehr auf der Kreisfahrbahn Vorfahrt. Bei der Einfahrt in einen solchen
Kreisverkehr ist die Benutzung des Fahrtrichtungsanzeigers unzulässig.

вкратце — все так же, как у нас сейчас, никакого особого преимущества — без знаков приоритета — у движущихся по кругу нет.

ps.  — пусть покажут, что это за Европа, где иначе :)

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0
Абракадабра

Для тех кто не владеет немецким
§ 8 Преимущество на перекрестках
(1) На перекрестках и примыканиях преимущество имеет транспортное средство, приближающееся справа. Это правило не действует
1. когда приоритет указан с помощью знаков (знаки 205, 206, 301, 306) или
2. для транспортных средств, которые выезжают на дорогу с полевых или лесных дорог.
(1а) Если на примыкании к круговому движению установлен знак 215 («Круговое движение») под знаком 205 («Уступите дорогу»), приоритет имеют транспортные средства, движущиеся по кругу. При въезде на такое круговое движение использовать указатели поворота нельзя.
(2) Водитель, предоставляющий преимущество, должен своевременно своим поведением это показать, в частности, снизив скорость. Он может двигаться дальше только убедившись, что не создает транспортному средству, имеющему приоритет, угрозы или помехи. Если из-за ограниченной видимости он не может в этом убедиться, он должен осторожно выезжать на перекресток, пока не получит обзор. Уступающее транспортное средство также не должно создавать помех поворачивающему на другую дорогу транспортному средству, имеющему приоритет.
Взято здесь ссылкассылка

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0
Зимин Влад

Отлично, спасибо.
Я ж вроде в конце дал краткий перевод смысла параграфа ) но полный, конечно, лучше.
«За рулем» стоит задуматься о привлечении квалифицированных консультантов — вот Михаил Горбачев, например, вроде б он в Германии живет и даже пишет иногда не то в За рулем, не то в АР, не к ночи будь помянуто )
А эти привлеченные «бабки» агентства ОБС — дискредитируют журнал. ( правда, зато уровень ВШЭ хорошо показывают ) )
Да и позиция юриста забавна — вместо ясного однообразия в управлении движением знаками, он поддерживает наделение знаков дополнительными функциями... часть водителей и так-то путаются в трех соснах, без доп.нагрузки ) А то можно еще улицы Ленина сделать главными по отношению к пересекаемым :)

Единственно, что непонятно в этой истории — смысл.
Или может уже абсурд просто утверждает так себя ради абсурда? )

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+2
Абракадабра

А что не так?
Если знак имеется-уступают все желающие въехать в кольцо.
Если знака нет-то перекрёсток не считается перекрёстком с круговым движением. Даже если он внешне на него похож.

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0
Алекс

Какого знака нет, о чем Вы? Есть знак «Круговое движение», есть — «Уступи дорогу». Первый — указывает на способ проезда перекрестка, второй — на очередность проезда.
Не так — желание зачем-то наделить предписывающий знак функцией знака приоритета и вранье о том, что «так в Европе».

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0

непонятно, про какую Европу говорят. Cейчас у нас в РФ правила как раз как в Европе — приоритет определяется знаками, при их отсутствии — правило «правой руки». Зачем пытаются городить огород и врут про «как в Европе» — не ясно.

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+2

Вышли бы на круг, да посмотрели бы как это в живую работает, хоть раз! А то это копировать с европы, то копировать с европы... своя-то голова на плечах есть или только копипастом заниматься умеют? Может всю Россию с европы скопируем, а потом европе же и подарим, правительство вы там в конце-то концов или нет?!
Нет, я ничего против изменений не имею, просто они всегда должны быть продуманные и обоснованные, а не тупо откуда-то скопированные.

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0
Лисин Константин

Поездил бы по миру и посмотрел как в других странах живут. В Европе есть много вещей которые можно и нужно копировать, чтобы не изобретать велосипед. А голова нужна для того чтобы не копировать тупо всё подряд.
Кстати вообще непонятен шум с движением по кругу. Сейчас у нас в ПДД всё как в ПДД Германии. Круги всякие бывают и когда они двойные нужно как-то определяться кто главнее.
Лучше бы запретили нерегулируемые пешеходные переходы и снабдили все светофорами.

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+1
Зимин Влад

«Круги всякие бывают» — так об этом и говорю, прежде чем что-то копировать, надо сначала понимать, как оно под наши условия адаптируется, что получится в итоге, не будет ли хуже, да и надо ли вобще? Проблемам в том, что наши сначала скопируют, а потом смотрят приживется или нет, а мы кролики подопытные получается. Ну не умеют эти министры и иже с ними работать, их с рынка от лотка с мандаринами в правительство посадили и как они мандарины продавали, так же сейчас и законы вводят

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+1
Зимин Влад

Бывают совсем жуткие круги, где полкруга — главные, полкруга — нет. Вот это хотелось бы изничтожить.

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0
Безымянный

бан

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0