С дизелем дешевле: Bentley Bentayga «сбросил» 4 млн рублей

На российский рынок выходит элитный британский кроссовер с дизельным двигателем от Audi SQ7 и заметно более низким ценником, чем у бензиновой модификации. Заказы начнут принимать в мае.

Bentley Bentayga в модификации Diesel позволяет неплохо… сэкономить! Вряд ли подобные задачи тревожат типичных клиентов марки, но факт остается фактом: исполнение на тяжелом топливе в базовом оснащении обойдется в 11 млн 900 тыс. рублей — на 4 млн рублей дешевле кроссовера с бензиновым двигателем W12 объемом 6,0 л. Изюминка версии заключается в 4,0-литровой «восьмерке», известной по Audi SQ7 и оснащенной парой традиционных турбонагнетателей и электрическим наддувом, устраняющим эффект турбоямы. Агрегат развивает 435 «лошадей», но куда интереснее тяга — на 900 Нм он выходит уже при 1000 об/мин. Да, мощность его заметно меньше, чем у 608-сильной топовой Бентайги, зато крутящего момента столько же, да и проигрыш в разгоне наносит скорее имиджевый урон, нежели оборачивается реальной нехваткой динамики — 4,8 с против 4,1 с.

В «базе» у дизельного Bentley пятиместный салон, хотя можно заказать задний раздельный диван для двоих или разжиться «галеркой». Оснащение подразумевает пневматическую подвеску, информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым монитором и навигационной системой, а также камеру заднего вида и панорамную крышу. Но список опций поражает воображение и позволяет существенно увеличить начальную цену. Дилеры начнут принимать заказы в мае, а первые машины клиенты получат в четвертом квартале.

Стартовая стоимость дизельной Бентайги сущий пустяк на фоне прайса исполнения Mulliner . Его ориентировочная цена составляет около миллиона евро.

Mulliner . В начале год а родилось купе Continental Supersports — самый мощный и быстрый автомобиль в истории марки Bentley, развивающий 710 л.с. и способный разгоняться до сотни за 3,5 с.

Фото: Bentley