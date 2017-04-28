Время Фиесты: Volkswagen Golf утратил статус европейского бестселлера

Агентство JATO опубликовало отчет о продажах новых автомобилей в Европе за март. Результаты удивляют.

Возможно, статистика JATO осталась бы незамеченной, если бы не несколько обстоятельств. Во-первых, смена лидера. Volkswagen Golf впервые за семь лет уступил лидерство! Самым популярным автомобилем на рынках Старого Света за первый весенний месяц стал Ford Fiesta. Субкомпактный хэтчбек «голубого овала» разошелся тиражом 47 623 экземпляра против 46 795 машин немецкой марки. Разрыв мизерный, но победитель есть победитель, Да и царствование Фиесты может оказаться недолгим — считается, что покупатели попросту выжидают выход на рынок рестайлингового Гольфа.

Вторым интересным событием марта стал прорыв европейского рынка на второе место в общемировом рейтинге и откат Штатов на третью строчку (в лидерах, разумеется, Китай). За минувший месяц в Старом Свете зарегистрировано 1,93 млн новых машин, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и вообще, это лучший мартовский результат за всю «историю наблюдений».

Позитивные изменения в марте продемонстрировал и российский рынок: сбыт вырос сразу на 9,4%, до 137 894 машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но пока что говорить о подъеме рынка как о тренде не приходится.

Обновленный Volkswagen Golf показали осенью прошлого года. Внешне хэтчбек отличается от дореформенного штрихами, зато по технике и оснащению новшеств поболее. В частности, 1,4-литровый двигатель сменил новый агрегат «один и пять», работающий по циклу Миллера и оснащенный турбонагнетателем с изменяемой геометрией, а мультимедийная система научилась понимать жесты.

Фото: Volkswagen