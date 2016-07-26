Лучше поздно: Volkswagen показал кроссовер T-Roc

Долгожданный субкомпактный паркетник Volkswagen засветился в фирменном видео. На конвейер он попадет уже летом.

С Ти-Роком вольфсбургцы, чего греха таить, подзадержались. Первоначально компания собиралась выпустить крошечный паркетник на шасси модели up!, но потом спохватилась и принялась за разработку более крупного автомобиля субкомпактного формата. Результат праведных трудов — на видео. Прототип паркетника затянут в обтягивающее камуфляжное «трико», не скрывающее очертаний. В профиль смахивает на Audi Q3, не правда ли? Другое дело, что дизайнерских откровений ждать не приходится…

T-Roc вольется в большое семейство моделей на модульном переднеприводном шасси MQB, причем у него — наиболее компактный вариант архитектуры с индексом A0. Ее уже применили на Skoda Fabia и SEAT Ibiza нового поколения. Производство начнется в августе, а «живой» показ, по логике, должен состояться осенью во Франкфурте. Среди модификаций будут и полноприводные. Кстати, до конца года появится новый седан Polo все с той же платформой MQB-A0. Но свое шествие он начнет в ноябре с Бразилии и будет называться там Virtus.

На Женевском автосалоне отпраздновал премьеру концептуальный электрический беспилотник 5-го уровня Volkswagen Sedric , не имеющий руля и педалей.

Осенью прошлого года фольксвагеновцы договорились с китайской маркой JAC о совместном производстве на территории КНР электромобилей под новым брендом.

Фото, видео: Youtube