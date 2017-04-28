Раздуть конфликт: дорожная разборка переросла в погоню

В России дорожные конфликты заканчиваются по-всякому. У американцев в потасовки порой вмешиваются полицейские, и потом начинается такое, что новостные службы на ушах стоят!

Зрелищные дорожные игры с полицией происходят по всему миру. В Швеции, например, есть знаменитый мотоциклист Ghost Rider, который любит демонстрировать свое превосходство над местной полицейской техникой. Отжигают и американцы. В свое время в интернете прославилось видео с черной Chevy Impala SS середины девяностых, уходящей от патрульных на скорости хорошо за 200 км/ч, а также невероятная схватка копа на перехватчике Camaro и нарушителя за рулем BMW M3. В видеоролике ниже вы не увидите спорткаров, но заварушка там тоже имеет место быть.

Дело было в Лос-Анджелесе. Молодой человек на белом кроссовере Nissan Rogue с номерами штата Колорадо что-то не поделил, но не с гражданским лицом, а с полицией. Поговаривают, что американские копы — одни из последних людей в мире, с которыми стоит связываться, но 21-летний смельчак все-таки отважился. Результат на видео: ему пришлось уходить на скоростях под 200 км/ч. При попытке свернуть с шоссе он потерял контроль над машиной, ее занесло, и «гонщик» оказался в кювете. Позже выяснилось, что парень находился под действием «веществ». Youtube его не забудет!

Иногда погони заканчиваются… полетами. Угонщик на Toyota Tacoma с копами на хвосте неудачно выполнил маневр объезда и взмыл в воздух.

Бывает, что угнанный автомобиль фигурирует в резонансном преступлении. На видео попал момент ограбления оружейного магазина при помощи похищенного полноразмерного пикапа Toyota Tundra.

Фото, видео: Youtube