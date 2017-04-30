Причуда причуд: малаец инкрустировал Jaguar… игрушечными машинками

Бизнесмен из Малайзии по имени Датук Сери Махади Бадрул Заман создал настоящую мечту воришек. Свой Jaguar S-Type он украсил 4600 автомобильчиками Hot Wheels.

Заман — гендиректор компании Fenancial Genius Group и страстный коллекционер машинок Hot Wheels. Он начал собирать их в 13 лет и к 34 годам стал владеть 5000 экземплярами. Примерно 4600 из них пошло на отделку кузова седана Jaguar S-Type.

Незаурядный шаг, что и говорить. Как тут не вспомнить времена, когда Mercedes-Benz с «прицелом» на капоте, да и другие автомобили с похожими «фишками», например, Lincoln Town Car, не стоило оставлять без присмотра — молодежь мгновенно отковыривала заветный прибамбас. А тут… По идее, такую красоту нежелательно оставлять на улице, да и попортиться она может довольно быстро. Про мойку и говорить нечего. Но Заману, явно тяготеющему к эпатажу, результат нравится.

У богатых, как говорится, свои причуды, а у ближневосточных товарищей, знающих про кич абсолютно все, они доведены до крайностей. Так, один господин украсил кузов гиперкара Koenigsegg Agera RS золотом.

Фото: Harian Metro, Dzulfikar Othman/Instagram

Видео: Youtube