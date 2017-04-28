Правительство утвердило правила субсидирования перевозки автомобилей

Субсидии будут компенсировать от 20 до 80 процентов затрат отечественных производителей на транспортировку продукции машиностроения. Официальный документ размещен на сайте правительства.

Правительство России утвердило правила предоставления субсидий на перевозку произведенной в России техники. На эти цели в федеральном бюджете с 2017 по 2019 годы заложено 11,8 млрд рублей. Это сделано для повышения конкурентоспособности российской техники на внешних рынках, так как в стоимости продукции высока доля транспортных затрат, что отражается на конечной цене.

«Принятое решение позволит обеспечить поддержку российских производителей, расширить ассортимент экспортируемых товаров, повысить доступность транспортных услуг, будет способствовать ускорению развития российской транспортной отрасли за счет увеличения экспортного товаропотока и оптимизации логистических маршрутов», — говорится в официальном документе.

Компенсацию получат организации, работающие в отраслях автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения.

Так, если компания выпускает технику в России либо имеет специальный инвестиционный контракт, она может претендовать на компенсацию 80% затрат на транспортировку. До 31 декабря 2017 года такую же компенсацию получат организации, имеющие сертификат о происхождении товара на партию, а с 1 января 2018-го им будут компенсировать лишь 60% затрат. Данный сертификат выдается, когда товар вывозят с территории России уполномоченные Правительством РФ организации, торгово-промышленные палаты. Это не относится лишь к продукции сельскохозяйственного машиностроения.

При отверточной сборке компенсация составит только 20%.

Предложение о предоставлении субсидирования внесено Минпромторгом согласно приоритетному проекту «Международная кооперация и экспорт в промышленности».

Минтранс недавно подготовил программу субсидирования развития газомоторного транспорта. На нее планируется выделить 769,6 млрд руб., из них 163 млрд пойдет из федерального бюджета.

В этом году на различные программы стимулирования покупательского спроса правительство намерено выделить 62,3 млрд рублей. В апреле Минпромторг обещал выпустить нормативный акт распределения этих средств по программам, а в мае деньги уже начнут поступать. В этом году будут как продлены старые программы, так и внедрены новые, эффект от которых пока неясен.



Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС