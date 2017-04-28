В Новороссийске за рулем «шестерки» замечен малолетний Вин Дизель

В интернете появилось видео, где парнишка, которому на вид не больше десяти лет, лихо выруливает на дорогу общего пользования и, проехав некоторое расстояние, паркует автомобиль. При этом понятно, что за рулем он явно не новичок.

Это была бы вполне рядовая зеленая «шестерка», если бы за рулем не находился парнишка лет десяти-одиннадцати. При этом автомобиль в таком состоянии, что по нему явно плачет программа утилизации, но ехать он пока еще может. Ролик с несовершеннолетним гонщиком выложил в интернет удивленный сосед по потоку. Утверждается, что дело происходит в Новороссийске, номера автомобиля вполне различимы — Р311ОМ36. Полиция изучает видео, но найти юного гонщика удастся вряд ли, учитывая, что 36-й регион — это Воронеж и автомобиль либо угнан, либо позаимствован с какой-то авторазборки.

Фото: Youtube

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