Honda CR-V: объявлены комплектации для российского рынка

В России кроссовер пятого поколения ожидают к лету, на первых порах он будет доступен в трех комплектациях и с мотором 2,4 л. Цены на новое поколение модели и комплектации с двигателем 2,0 л объявят позже.

Кроссовер Honda CR-V пятого поколения для российского рынка будет оснащаться моторами 2,0 и 2,4 л и вариатором, но версии с младшим мотором поступят в продажу чуть позже. Автомобиль с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 186 л.с. до сотни разгоняется за 10,2 с, 10,3 с требуется машине в комплектации Prestige.

Для версии с двигателем объемом 2,4 л на российском рынке будет представлено три комплектации: Lifestyle, Executive и Prestige.

Уже в базовой Lifestyle автомобиль оснащен 8 подушками безопасности, центральным замком с дистанционным управлением, двухзонным климат-контролем, системой бесключевого доступа, интеллектуальным дисплеем, обогревом зоны покоя стеклоочистителей, электроприводом и обогревом зеркал, подогревом передних сидений, круиз-контролем и функцией ограничителя скорости, датчиками дождя и света, передними и задними датчиками парковки и интеллектуальной системой пуска и остановки двигателя. Среди систем безопасности: ABS и распределения тормозных усилий, помощи при маневрировании и при подъеме, курсовой устойчивости, помощи при торможении, контроля давления в шинах и адаптивный электроусилитель.

Версия Executive дополнена функцией запоминания положения водительского сиденья и электрорегулировкой в 8 направлениях, кожаной обивкой, обогревом рулевого колеса и задних сидений, электроприводом двери багажника, камерой бокового обзора и системой освещения сектора поворота.

В комплектации Prestige автомобиль оснащен навигационной системой с жестким диском и технологией мониторинга трафика. Пока в России продают лишь рестайлинговый вариант четвертого поколения CR-V. Цены на него начинаются с отметки 1 529 900 рублей.

Выпускают новый CR-V для российского рынка на заводе в Ист-Либерти, расположенном в штате Огайо.



Наши редактор уже протестировал кроссовер шестого поколения и констатирует, что рад, что не является владельцем CR-V… четвертого поколения.

Хонда недавно запатентовала название Passport, и это значит, что вскоре мы услышим о новой модели. Наш автор предположил, что это будет среднеразмерный пятиместный кроссовер.

Фото: Honda