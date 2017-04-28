Dongfeng Motor привезет в Россию семиместный кроссовер

Обновленный DFM 580 китайская компания показала совсем недавно на 17-м Международном автосалоне в Шанхае. Поразмыслив, в компании решили, что новинка может быть перспективной для российского рынка, и готовят ее для поставок в нашу страну.

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DFM 580 продается на китайском рынке с июня прошлого года и пользуется там устойчивым спросом. На Шанхайском автосалоне показали обновленную модель, причем новые акценты появились не только во внешнем облике, но и в интерьере салона. Автомобиль выглядит довольно свежо, привлекая внимание «ленточными» дневными ходовыми огнями и полностью светодиодными С-образными фонарями.

Кроссовер вполне вместительный: при длине в 4680 мм, ширине 1845 и высоте 1715 мм DFM 580 получил большую для класса колесную базу — 2780 мм, что позволило добавить третий ряд кресел, на котором разместятся еще два пассажира, доведя максимальную, допустимую массу автомобиля до 2035 кг.

Из 7-местного автомобиль быстро превращается в двухместный, который с успехом можно использовать для перевозки крупногабаритных грузов. Всего же предусмотрено шесть комбинаций складывания кресел, а длина грузовой площадки варьируется от 390 до 1960 мм.

Уже в базовое оснащение кроссовера входят четыре подушки безопасности, ABS и EBD, камера заднего вида.

Для модели 580 предлагают два двигателя и три варианта коробки передач. Базовая версия Elite оснащена 1,8-литровым атмосферником мощностью 132 л.с. и 5-ступенчатой МКП. Полуторалитровый турбонаддувный мотор мощностью 150 л.с. работает в паре c 6-ступенчатой механикой, а в средней комплектации Comfort для 1,5-литрового двигателя добавлен бесступенчатый вариатор CVT. Это же сочетание двигателя и коробки присутствует и в топовой Luxury, в дополнение к тандему с 6-ступенчатой механикой. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4–7,6 л на 100 км, в зависимости от типа двигателя и коробки передач, а емкость топливного бака для всех версий составляет 58 литров.

В топовой комплектации автомобиль получил 10-дюймовый, многофункциональный дисплей мультимедиасистемы с 6 динамиками, навигационную систему, бесключевой доступ в салон, систему кнопочного пуска двигателя, электронный стояночный тормоз и функцию мониторинга давления в шинах.

На прошлом Московском автосалоне, состоявшемся в конце лета 2016 года,

Dongfeng Motor буквально засыпал нас своими новинками — их было целых семь! Однако большинство до российского рынка так и не доехало.

Фото: Dongfeng