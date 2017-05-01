Формула 1: Mercedes снова покорил Сочи

В минувшие выходные на Сочи Автодроме в четвертый раз прошел Гран-При России Формулы 1. Кажется, немецкая команда получила пожизненную прописку на верхней ступени подиума в Сочи.

Если в гонке не происходит чего-то экстраординарного — завала или дождя, в Сочи получается достаточно однообразный заезд с одним пит-стопом. Вся надежда на стратегические игры соперников. Так получилось и на этот раз. И победа досталась не обладателю поул-позиции, как в два предыдущих года.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонГран-При России — стал первой победой Валттери Боттаса в Формуле 1.
Гран-При России — стал первой победой Валттери Боттаса в Формуле 1.

Квалификация осталась за Ferrari: команде удалось сделать дубль — Себастьян Феттель на поуле, Кими Райкконен второй. Третья позиция досталась Валттери Боттасу (Mercedes). Четвертым стал Льюис Хэмилтон, который уступил напарнику 0,5 секунды.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонВ первой тренировке принял участие Сергей Сироткин. Ему досталась машина Нико Хюлькенберга. К огромному огорчению, уже на третьем круге на ней вышла из строя коробка передач. Отвечая на вопросы, Сироткин сообщил, что по договоренностям SMP Racing и Renault, по ходу сезона он еще, как минимум, дважды примет участие в свободных практиках. На каких именно этапах, Сергей пока не уточнил.
В первой тренировке принял участие Сергей Сироткин. Ему досталась машина Нико Хюлькенберга. К огромному огорчению, уже на третьем круге на ней вышла из строя коробка передач. Отвечая на вопросы, Сироткин сообщил, что по договоренностям SMP Racing и Renault, по ходу сезона он еще, как минимум, дважды примет участие в свободных практиках. На каких именно этапах, Сергей пока не уточнил.

Хэмилтон еще отметился немного странным сражением с Нико Хюлькенбергом (Renault) в третьем сегменте квалификации. В первой попытке они не стали отпускать друг друга, чтобы иметь возможность проехать круг «чисто», а наоборот, дважды обменялись позициями. Как пояснил позже Хюлькенберг, он успешно провел подготовительный круг, прогрев шины до нужной температуры, и хотел воспользоваться этими обстоятельствами. В итоге ему удалось показать восьмой результат. В свою очередь Хэмилтон рассказал, что ехал в соответствии с собственным темпом и по запланированной программе. Британец остался недоволен своей скоростью в целом.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонВ субботу в гости к Toro Rosso и Даниилу Квяту пришли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, министр спорта РФ Павел Колобков, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак и певец Николай Расторгуев.
В субботу в гости к Toro Rosso и Даниилу Квяту пришли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, министр спорта РФ Павел Колобков, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак и певец Николай Расторгуев.

В гонке недовольство Хэмилтона сохранилось: на старте попытался прорваться наверх — не получилось, и он остался на четвертой позиции, на которой и финишировал. Общий темп британца был схож с первой тройкой, однако приблизиться на расстояние атаки ему не удавалось.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонКими Райкконен пожаловался на трафик на подготовительном круге в квалификации: из-за этого температура шин упала, и он не смог показать результат лучше. По его оценкам, он вполне мог бы занять поул-позицию, опередив Феттеля. Впрочем, это не помешало Райкконену показать в гонке лучший круг: 1:36.844.
Кими Райкконен пожаловался на трафик на подготовительном круге в квалификации: из-за этого температура шин упала, и он не смог показать результат лучше. По его оценкам, он вполне мог бы занять поул-позицию, опередив Феттеля. Впрочем, это не помешало Райкконену показать в гонке лучший круг: 1:36.844.

Порядок мест на финише оказался почти идентичным порядку пелетона после первого круга: вперед вырвался Валттери Боттас, за ним следовали Себастьян Феттель и Кими Райкконен. Переиграть соперников из Mercedes на пит-стопах Ferrari не удалось. Первым на смену шин заехал Боттас — еще на 28 круге, вернувшись в гонку на второй позиции, сразу после Феттеля. Немец продержался на трассе до 34 круга. Причем его время прохождения круга на старом комплекте ультра-софт было сопоставимо со временем соперников на новом суперсофте — примерно 1:38.6. После пит-стопа, который не обошелся без заминки во время смены переднего левого колеса, Феттель вернулся на трассу вторым. В последующие 18 кругов Себастьян пытался догнать Валттери, сократив свое отставание до 1 секунды. Однако использовать DRS в полной мере не получалось: дуэт лидеров уже нагнал круговых, которых также надо пройти, что на новых, более широких машинах сделать уже не так просто.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонИз-за заминки — не сразу удалось надеть левое переднее колесо — Себастьян Феттель потерял несколько секунд на пит-стопе.
Из-за заминки — не сразу удалось надеть левое переднее колесо — Себастьян Феттель потерял несколько секунд на пит-стопе.

Итогом четвертого Гран-При России стала победа Валттери Боттаса, которая стала для финна первой в его четырехлетней карьере в Формуле 1. Второе и третье места достались Себастьяну Феттелю и Кими Райкконену.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонТак Валттери Боттас (Mercedes) выиграл гонку: еще на старте опередив две Ferrari.
Так Валттери Боттас (Mercedes) выиграл гонку: еще на старте опередив две Ferrari.

А вот McLaren вновь не смог порадовать хорошим выступлением своих болельщиков, которых в России весьма много. В квалификации Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн показали 15 и 17 результат соответственно, однако в гонку смогла отправиться только машина бельгийца — автомобиль Алонсо остановился на трассе еще во время прогревочного круга. Испанец вылез из кокпита и пешком отправился в боксы.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонИз-за остановки машины Фернандо Алонсо на трассе дирекции гонки пришлось отправить весь пелетон на второй прогревочный круг.
Из-за остановки машины Фернандо Алонсо на трассе дирекции гонки пришлось отправить весь пелетон на второй прогревочный круг.

В то же время в паддоке начали высказываться мнения, что Алонсо таким образом саботирует работу команды, которая не может обеспечить ему конкурентоспособную технику. Контракт двукратного чемпиона мира с McLaren истекает в конце этого года, и команда заинтересована в сохранении такого сильного пилота. Поэтому готова предоставить ему дополнительные бонусы в виде участия в «Инди500». И мириться с решениями испанца, когда ему лучше закончить гонку. Впрочем, любой болельщик в такой ситуации тоже поймет Фернандо Алонсо, который пока только понапрасну тратит время и талант.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонПосле проблем в тренировке Renault не повезло и в гонке. Во втором повороте Роман Грожан (Haas) ударил машину Джолиона Палмера, отчего ту развернуло и отбросило в стену. Пилоты не пострадали, но вынуждены были сойти. Нико Хюлькенберг дольше всех оставался на трассе на ультра-софте — 41 круг, и финишировал восьмым.
После проблем в тренировке Renault не повезло и в гонке. Во втором повороте Роман Грожан (Haas) ударил машину Джолиона Палмера, отчего ту развернуло и отбросило в стену. Пилоты не пострадали, но вынуждены были сойти. Нико Хюлькенберг дольше всех оставался на трассе на ультра-софте — 41 круг, и финишировал восьмым.

В связи с длительными проблемами Honda интересна еще одна новость: в воскресенье Sauber объявила о переходе на моторы японского производителя, начиная с 2018 года. Руководитель швейцарской «конюшни» Мониша Кальтенборн выразила надежду, что со сменой моториста в команде начнется новый виток развития. Посмотрим. В следующем году у Honda будет сразу двое клиентов: McLaren и Sauber.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонВ этом году на трибунах Сочи Автодрома — визуально — собралось еще больше болельщиков, чем в предыдущие годы. Особенно на главной трибуне — и там оставались до самого конца заезда, потому как на самом деле самые зрелищные места в поворотах. И для этого лучшего всего подходят трибуны Т2 Виталия Петрова и Т3 Даниила Квята.
В этом году на трибунах Сочи Автодрома — визуально — собралось еще больше болельщиков, чем в предыдущие годы. Особенно на главной трибуне — и там оставались до самого конца заезда, потому как на самом деле самые зрелищные места в поворотах. И для этого лучшего всего подходят трибуны Т2 Виталия Петрова и Т3 Даниила Квята.

Впрочем, наибольшее внимание во время «домашнего» Гран-При к себе привлекал, конечно же, Даниил Квят (Toro Rosso). Уикенд для него начался 26 апреля — с его дня рождения и презентации книги о нем самом. Российский журналист Олег Карпов более 15 лет следит за карьерой Даниила: за это время он поговорил со многими инженерами, механиками, тренерами и руководителями команд, которые работали с Квятом в разные годы. В итоге многочисленные интервью сложились в книгу, из которой можно узнать, как до Формулы 1 складывалась карьера российского пилота. Все интервьюируемые отмечают невероятную целеустремленность и собранность Даниила — именно то, что помогло ему пройти непростое сито картинга и молодежных серий и добраться до «королевских» гонок.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонПо мнению Даниила Квята, пит-стоп можно было провести чуть позднее и, возможно, отыграть на позицию. Впрочем, определить верный момент оказалось сложнее, чем изначально казалось, это признает и сама команда.
По мнению Даниила Квята, пит-стоп можно было провести чуть позднее и, возможно, отыграть на позицию. Впрочем, определить верный момент оказалось сложнее, чем изначально казалось, это признает и сама команда.

Надо отметить, что за прошедший год, с момента возвращения в Toro Rosso, Даниил Квят сильно изменился. Он по-прежнему сосредоточен на подготовке к гонке: каждый вечер во время уикенда его можно было встретить выходящим из боксов и направляющимся в хоспиталити Toro Rosso, гостевую зону и место расположения руководства команды. В то время как многие пилоты уже давно покинули автодром. Днем Даниил посещал встречи с прессой, где отвечал на различные вопросы, причем делал это уже более живо и развернуто: давно сложилось мнение, что он отвечает шаблонными фразами, а чтобы разговорить его, нужно много времени. За прошедший год многое изменилось. Квят действительно стало более открытым и, вероятно, еще более уверенным в себе. Он чувствует поддержку со стороны команды и старается «выжать» максимум на трассе.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонДаниил Квят (Toro Rosso).
Даниил Квят (Toro Rosso).

В квалификации он показал тринадцатый результат, а в гонке финишировал двенадцатым. Еще после тренировок Даниил признавался, что машинам Toro Rosso трасса в Сочи подходит не очень, не удается использовать весь потенциал.

«Слишком специфическая трасса. Здесь жаркие условия, шины было легко перегреть, но мы стабилизировались, и они вышли на правильный режим работы. По сути, старт все решил, ведь трасса не обгонная. Скорость у нас есть, я знаю, просто мы поздно ее нашли, в последние двадцать минут: в гонке машина ехала лучше, чем в начале уикенда. Думаю, мы были даже быстрее Хэмилтона (смеется). С точки зрения скорости у нас были проблемы, все работало не должным образом. Посмотрим, как будут работать новинки в Испании», — после гонки пояснил Даниил.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонУ болельщиков Формулы 1 есть любимая шутка, что все гонщики делятся на две категории: финнов, которые не прольют лишней капли шампанского на подиуме, и всех остальных. Действительно: первым делом финны пьют шампанское, а потом уже поливают им остальных.
У болельщиков Формулы 1 есть любимая шутка, что все гонщики делятся на две категории: финнов, которые не прольют лишней капли шампанского на подиуме, и всех остальных. Действительно: первым делом финны пьют шампанское, а потом уже поливают им остальных.

Резюмируя прошедший Гран-При России, обязательно стоит отметить изменения в общем позитивном отношении. Снаружи, в зрительской зоне, стало уютнее и больше предложений для развлечения — не без помощи новых партнеров чемпионата и российского этапа. Внутри, в паддоке, команды чувствуют себя более комфортно — появилось ощущение общей расслабленности и упорядоченности в работе, нет нервозности и необходимости привыкать к новому, незнакомому месту. Большую роль здесь играет забота и внимание персонала Сочи Автодрома, что отмечают все иностранные гости, будь то персонал команд, пилоты или журналисты. Приятно, что российский этап высоко держит марку. Пусть даже нам и не обещают ночной гонки. В ближайшей перспективе. Будем надеяться, что следующий Гран-При России получится не таким предсказуемым в плане борьбы на трассе. Может быть, повезет, и он будет дождевым?

Следующий этап Формулы 1 состоится 12–14 мая в Испании.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонПредыдущие три года победитель Гран-При России становился чемпионом сезона. Повторится ли это совпадение в 2017 году?
Предыдущие три года победитель Гран-При России становился чемпионом сезона. Повторится ли это совпадение в 2017 году?

Результаты Гран-При России, очки:

1. Валттери Боттас (Mercedes)- 25

2. Себастьян Феттель (Ferrari)- 18 

3. Кими Райкконен (Ferrari) — 15 

4. Льюис Хэмилтон (Mercedes)- 12 

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 10 

6. Серхио Перес (Force India) — 8 

7. Эстебан Окон (Force India) — 6 

8. Нико Хюлькенберг (Renault)- 4 

9. Фелипе Масса (Williams) — 2 

10. Карлос Сайнс (Toro Rosso)

11. Лэнс Стролл (Williams)

12. Даниил Квят (Toro Rosso)

13. Кевин Магнуссен (Haas)

14. Стоффель Вандорн (McLaren)

15. Маркус Эрикссон (Sauber)

16. Паскаль Верляйн (Sauber)

Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — не финишировал

Джолион Палмер (Renault) — не финишировал

Роман Грожан (Haas) — не финишировал

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонВалттери Боттас (Mercedes) выиграл Гран-При России.
Валттери Боттас (Mercedes) выиграл Гран-При России.

Личный зачет, очки:

1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 86

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) 73

3. Валттери Боттас (Mercedes) — 63

4. Кими Райкконен (Ferrari) — 49

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 35

6. Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 22

7. Серхио Перес (Force India) — 22

8. Фелипе Масса (Williams) — 18

9. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 11

10. Эстебан Окон (Force India) — 9

11. Нико Хюлькенберг (Renault) — 6

12. Роман Грожан (Haas) — 4

13. Кевин Магнуссен (Haas) — 4

14. Даниил Квят (Toro Rosso) — 2

15. Паскаль Верляйн (Sauber) — 0

16. Лэнс Стролл (Williams) — 0

17. Антонио Джовинацци (Sauber) — 0

18. Джолион Палмер (Renault) — 0

19. Стоффель Вандорн (McLaren) — 0

20. Фернандо Алонсо (McLaren) — 0

21. Маркус Эрикссон (Sauber) — 0 

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис ХэмилтонСтолкновение Романа Грожана (Haas) и Джолиона Палмера (Renault) стюарды признали гоночным инцидентом и не стали никого наказывать.
Столкновение Романа Грожана (Haas) и Джолиона Палмера (Renault) стюарды признали гоночным инцидентом и не стали никого наказывать.

Кубок конструкторов, очки:

1. Mercedes — 136

2. Ferrari — 135

3. Red Bull — 57

4. Force India — 31

5. Williams — 18

6. Toro Rosso — 13

7. Haas — 8

8. Renault — 6

9. Sauber — 0

10. McLaren — 0 

Формула 1: Mercedes снова покорил Сочи

Фотографии: Formula1.com

Формула 1: Mercedes снова покорил Сочи
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