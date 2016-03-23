Формула 1: Mercedes снова покорил Сочи

В минувшие выходные на Сочи Автодроме в четвертый раз прошел Гран-При России Формулы 1. Кажется, немецкая команда получила пожизненную прописку на верхней ступени подиума в Сочи.

Если в гонке не происходит чего-то экстраординарного — завала или дождя, в Сочи получается достаточно однообразный заезд с одним пит-стопом. Вся надежда на стратегические игры соперников. Так получилось и на этот раз. И победа досталась не обладателю поул-позиции, как в два предыдущих года.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон Гран-При России — стал первой победой Валттери Боттаса в Формуле 1.

Квалификация осталась за Ferrari: команде удалось сделать дубль — Себастьян Феттель на поуле, Кими Райкконен второй. Третья позиция досталась Валттери Боттасу (Mercedes). Четвертым стал Льюис Хэмилтон, который уступил напарнику 0,5 секунды.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон В первой тренировке принял участие Сергей Сироткин. Ему досталась машина Нико Хюлькенберга. К огромному огорчению, уже на третьем круге на ней вышла из строя коробка передач. Отвечая на вопросы, Сироткин сообщил, что по договоренностям SMP Racing и Renault, по ходу сезона он еще, как минимум, дважды примет участие в свободных практиках. На каких именно этапах, Сергей пока не уточнил.

Хэмилтон еще отметился немного странным сражением с Нико Хюлькенбергом (Renault) в третьем сегменте квалификации. В первой попытке они не стали отпускать друг друга, чтобы иметь возможность проехать круг «чисто», а наоборот, дважды обменялись позициями. Как пояснил позже Хюлькенберг, он успешно провел подготовительный круг, прогрев шины до нужной температуры, и хотел воспользоваться этими обстоятельствами. В итоге ему удалось показать восьмой результат. В свою очередь Хэмилтон рассказал, что ехал в соответствии с собственным темпом и по запланированной программе. Британец остался недоволен своей скоростью в целом.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон В субботу в гости к Toro Rosso и Даниилу Квяту пришли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, министр спорта РФ Павел Колобков, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак и певец Николай Расторгуев.

В гонке недовольство Хэмилтона сохранилось: на старте попытался прорваться наверх — не получилось, и он остался на четвертой позиции, на которой и финишировал. Общий темп британца был схож с первой тройкой, однако приблизиться на расстояние атаки ему не удавалось.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон Кими Райкконен пожаловался на трафик на подготовительном круге в квалификации: из-за этого температура шин упала, и он не смог показать результат лучше. По его оценкам, он вполне мог бы занять поул-позицию, опередив Феттеля. Впрочем, это не помешало Райкконену показать в гонке лучший круг: 1:36.844.

Порядок мест на финише оказался почти идентичным порядку пелетона после первого круга: вперед вырвался Валттери Боттас, за ним следовали Себастьян Феттель и Кими Райкконен. Переиграть соперников из Mercedes на пит-стопах Ferrari не удалось. Первым на смену шин заехал Боттас — еще на 28 круге, вернувшись в гонку на второй позиции, сразу после Феттеля. Немец продержался на трассе до 34 круга. Причем его время прохождения круга на старом комплекте ультра-софт было сопоставимо со временем соперников на новом суперсофте — примерно 1:38.6. После пит-стопа, который не обошелся без заминки во время смены переднего левого колеса, Феттель вернулся на трассу вторым. В последующие 18 кругов Себастьян пытался догнать Валттери, сократив свое отставание до 1 секунды. Однако использовать DRS в полной мере не получалось: дуэт лидеров уже нагнал круговых, которых также надо пройти, что на новых, более широких машинах сделать уже не так просто.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон Из-за заминки — не сразу удалось надеть левое переднее колесо — Себастьян Феттель потерял несколько секунд на пит-стопе.

Итогом четвертого Гран-При России стала победа Валттери Боттаса, которая стала для финна первой в его четырехлетней карьере в Формуле 1. Второе и третье места достались Себастьяну Феттелю и Кими Райкконену.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон Так Валттери Боттас (Mercedes) выиграл гонку: еще на старте опередив две Ferrari.

А вот McLaren вновь не смог порадовать хорошим выступлением своих болельщиков, которых в России весьма много. В квалификации Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн показали 15 и 17 результат соответственно, однако в гонку смогла отправиться только машина бельгийца — автомобиль Алонсо остановился на трассе еще во время прогревочного круга. Испанец вылез из кокпита и пешком отправился в боксы.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон Из-за остановки машины Фернандо Алонсо на трассе дирекции гонки пришлось отправить весь пелетон на второй прогревочный круг.

В то же время в паддоке начали высказываться мнения, что Алонсо таким образом саботирует работу команды, которая не может обеспечить ему конкурентоспособную технику. Контракт двукратного чемпиона мира с McLaren истекает в конце этого года, и команда заинтересована в сохранении такого сильного пилота. Поэтому готова предоставить ему дополнительные бонусы в виде участия в «Инди500». И мириться с решениями испанца, когда ему лучше закончить гонку. Впрочем, любой болельщик в такой ситуации тоже поймет Фернандо Алонсо, который пока только понапрасну тратит время и талант.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон После проблем в тренировке Renault не повезло и в гонке. Во втором повороте Роман Грожан (Haas) ударил машину Джолиона Палмера, отчего ту развернуло и отбросило в стену. Пилоты не пострадали, но вынуждены были сойти. Нико Хюлькенберг дольше всех оставался на трассе на ультра-софте — 41 круг, и финишировал восьмым.

В связи с длительными проблемами Honda интересна еще одна новость: в воскресенье Sauber объявила о переходе на моторы японского производителя, начиная с 2018 года. Руководитель швейцарской «конюшни» Мониша Кальтенборн выразила надежду, что со сменой моториста в команде начнется новый виток развития. Посмотрим. В следующем году у Honda будет сразу двое клиентов: McLaren и Sauber.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон В этом году на трибунах Сочи Автодрома — визуально — собралось еще больше болельщиков, чем в предыдущие годы. Особенно на главной трибуне — и там оставались до самого конца заезда, потому как на самом деле самые зрелищные места в поворотах. И для этого лучшего всего подходят трибуны Т2 Виталия Петрова и Т3 Даниила Квята.

Впрочем, наибольшее внимание во время «домашнего» Гран-При к себе привлекал, конечно же, Даниил Квят (Toro Rosso). Уикенд для него начался 26 апреля — с его дня рождения и презентации книги о нем самом. Российский журналист Олег Карпов более 15 лет следит за карьерой Даниила: за это время он поговорил со многими инженерами, механиками, тренерами и руководителями команд, которые работали с Квятом в разные годы. В итоге многочисленные интервью сложились в книгу, из которой можно узнать, как до Формулы 1 складывалась карьера российского пилота. Все интервьюируемые отмечают невероятную целеустремленность и собранность Даниила — именно то, что помогло ему пройти непростое сито картинга и молодежных серий и добраться до «королевских» гонок.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон По мнению Даниила Квята, пит-стоп можно было провести чуть позднее и, возможно, отыграть на позицию. Впрочем, определить верный момент оказалось сложнее, чем изначально казалось, это признает и сама команда.

Надо отметить, что за прошедший год, с момента возвращения в Toro Rosso, Даниил Квят сильно изменился. Он по-прежнему сосредоточен на подготовке к гонке: каждый вечер во время уикенда его можно было встретить выходящим из боксов и направляющимся в хоспиталити Toro Rosso, гостевую зону и место расположения руководства команды. В то время как многие пилоты уже давно покинули автодром. Днем Даниил посещал встречи с прессой, где отвечал на различные вопросы, причем делал это уже более живо и развернуто: давно сложилось мнение, что он отвечает шаблонными фразами, а чтобы разговорить его, нужно много времени. За прошедший год многое изменилось. Квят действительно стало более открытым и, вероятно, еще более уверенным в себе. Он чувствует поддержку со стороны команды и старается «выжать» максимум на трассе.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон Даниил Квят (Toro Rosso).

В квалификации он показал тринадцатый результат, а в гонке финишировал двенадцатым. Еще после тренировок Даниил признавался, что машинам Toro Rosso трасса в Сочи подходит не очень, не удается использовать весь потенциал.

«Слишком специфическая трасса. Здесь жаркие условия, шины было легко перегреть, но мы стабилизировались, и они вышли на правильный режим работы. По сути, старт все решил, ведь трасса не обгонная. Скорость у нас есть, я знаю, просто мы поздно ее нашли, в последние двадцать минут: в гонке машина ехала лучше, чем в начале уикенда. Думаю, мы были даже быстрее Хэмилтона (смеется). С точки зрения скорости у нас были проблемы, все работало не должным образом. Посмотрим, как будут работать новинки в Испании», — после гонки пояснил Даниил.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон У болельщиков Формулы 1 есть любимая шутка, что все гонщики делятся на две категории: финнов, которые не прольют лишней капли шампанского на подиуме, и всех остальных. Действительно: первым делом финны пьют шампанское, а потом уже поливают им остальных.

Резюмируя прошедший Гран-При России, обязательно стоит отметить изменения в общем позитивном отношении. Снаружи, в зрительской зоне, стало уютнее и больше предложений для развлечения — не без помощи новых партнеров чемпионата и российского этапа. Внутри, в паддоке, команды чувствуют себя более комфортно — появилось ощущение общей расслабленности и упорядоченности в работе, нет нервозности и необходимости привыкать к новому, незнакомому месту. Большую роль здесь играет забота и внимание персонала Сочи Автодрома, что отмечают все иностранные гости, будь то персонал команд, пилоты или журналисты. Приятно, что российский этап высоко держит марку. Пусть даже нам и не обещают ночной гонки. В ближайшей перспективе. Будем надеяться, что следующий Гран-При России получится не таким предсказуемым в плане борьбы на трассе. Может быть, повезет, и он будет дождевым?

Следующий этап Формулы 1 состоится 12–14 мая в Испании.

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон Предыдущие три года победитель Гран-При России становился чемпионом сезона. Повторится ли это совпадение в 2017 году?

Результаты Гран-При России, очки:

1. Валттери Боттас (Mercedes)- 25

2. Себастьян Феттель (Ferrari)- 18

3. Кими Райкконен (Ferrari) — 15

4. Льюис Хэмилтон (Mercedes)- 12

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 10

6. Серхио Перес (Force India) — 8

7. Эстебан Окон (Force India) — 6

8. Нико Хюлькенберг (Renault)- 4

9. Фелипе Масса (Williams) — 2

10. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 1

11. Лэнс Стролл (Williams)

12. Даниил Квят (Toro Rosso)

13. Кевин Магнуссен (Haas)

14. Стоффель Вандорн (McLaren)

15. Маркус Эрикссон (Sauber)

16. Паскаль Верляйн (Sauber)

Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — не финишировал

Джолион Палмер (Renault) — не финишировал

Роман Грожан (Haas) — не финишировал

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон Валттери Боттас (Mercedes) выиграл Гран-При России.

Личный зачет, очки:

1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 86

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 73

3. Валттери Боттас (Mercedes) — 63

4. Кими Райкконен (Ferrari) — 49

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 35

6. Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 22

7. Серхио Перес (Force India) — 22

8. Фелипе Масса (Williams) — 18

9. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 11

10. Эстебан Окон (Force India) — 9

11. Нико Хюлькенберг (Renault) — 6

12. Роман Грожан (Haas) — 4

13. Кевин Магнуссен (Haas) — 4

14. Даниил Квят (Toro Rosso) — 2

15. Паскаль Верляйн (Sauber) — 0

16. Лэнс Стролл (Williams) — 0

17. Антонио Джовинацци (Sauber) — 0

18. Джолион Палмер (Renault) — 0

19. Стоффель Вандорн (McLaren) — 0

20. Фернандо Алонсо (McLaren) — 0

21. Маркус Эрикссон (Sauber) — 0

Гран-При России, Сочи Автодром, Ferrari, Mercedes, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон Столкновение Романа Грожана (Haas) и Джолиона Палмера (Renault) стюарды признали гоночным инцидентом и не стали никого наказывать.

Кубок конструкторов, очки:

1. Mercedes — 136

2. Ferrari — 135

3. Red Bull — 57

4. Force India — 31

5. Williams — 18

6. Toro Rosso — 13

7. Haas — 8

8. Renault — 6

9. Sauber — 0

10. McLaren — 0

Фотографии: Formula1.com