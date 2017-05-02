Неизвестный вид: Mazda выпустит кроссовер CX-8

До конца года в линейке японского производителя появится кросс-«восьмерка» — немаленький паркетник с трехрядным салоном. Но не спешите идти к дилеру и размещать заказ.

Mazda готовит новый SUV по имени CX-8, размерами превосходящий «пятерку», но недотягивающий до полноразмерного CX-9. Производитель буквально в нескольких строчках сообщил основную информацию об автомобиле, дающую какое-никакое представление, но оставляющую вопросы. Колесная база CX-8, равная 2930 мм, идентична расстоянию между осей у CX-9, хотя габариты совершенно другие. При длине в 4900 мм кроссовер на 165 мм короче, а в «плечах» он на целых 129 мм уже. Кстати, ширина — 1840 мм, то есть как у CX-5. Что касается «роста» новинки (1730 мм), то он больше, чем у «пятерки», но меньше высоты «девятки».

Судя по четному индексу, «восьмерка» могла бы оказаться купеобразным SUV по аналогии с CX-4, созданным из CX-5 для китайского рынка. Но есть одно большое «но» — ее салон трехрядный с возможностью установки раздельных «капитанских» кресел второго ряда. Сомнительно, очень сомнительно, что компоновщики утрамбовали галерку в автомобиль с ниспадающей крышей, готовый пожертвовать практичностью ради wow-эффекта. Кстати, обратите внимание на оформление дверных карт: здесь явно «пробегала» CX-5. Такая вот получается «перепятерка-недодевятка». Интересный поворот и с двигателем. Вопреки ожиданиям новинка вооружится отнюдь не 2,5-литровой бензиновой «турбочетверкой», а дизелем Skyactiv-D объемом 2,2 л, агрегатированным с 6-ступенчатым автоматом. Ареал обитания свежей Мазды как минимум на первых порах будет ограничен Японией. Продажи стартуют до конца текущего года.

На волне популярности трехрядных кроссоверов может состояться выход CX-8 за пределы Японии. Кстати, нынешняя Mazda CX-5, сначала поступила в продажу на исторической родине, а затем отправилась на другие рынки.

Кстати, Mazda CX-5, сначала поступила в продажу на исторической родине, а затем отправилась на другие рынки. На Токийском мотор-шоу маздовцы показали кроссоверы CX-3 и CX-5 с рядом доработок, среди которых наиболее заметные — аэродинамические обвесы.

Фото: Mazda