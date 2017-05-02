Запрягли самолетом: Porsche Cayenne установил мировой рекорд

Тянуть Airbus A380 — это вам не по автобанам шнырять! Но кроссовер с могучим наддувным двигателем и Альпы сдвинет, если потребуется. Сдюжил!

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Porsche > Cayenne

Чем запомнится нынешний Кайен, который в ближайшее время передаст эстафету модели новой генерации? Бескомпромиссными ездовыми свойствами? «Орбитальным» ценником? Чарующим душу клокотанием восьмицилиндровых моторов? Берите больше — мировым рекордом! Cayenne выкатил из ангара пассажирский лайнер Airbus A380 и попал с этим достижением в Книгу Гиннесса.

Низкий полет над автобаном с каким-нибудь суперкаром на хвосте — это одно, и совсем другое, когда панораму в зеркалах заднего вида занимает Airbus, а могучий кроссовер напрягает все «мускулы» как пауэрлифтер перед взятием веса. Небесная машина массой 285 тонн считается самой большой в мире среди себе подобных. На ее фоне Porsche — сущая букашка. Но это очень сильное «насекомое»! Рекорд в международном парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» установили в два приема. Сначала самолет утащил за собой Cayenne S Diesel с 4,1-литровой «восьмеркой» на «тяжелом топливе», выдающей 385 л.с. при 3750 об/мин и 850 Нм в диапазоне 2000–2750 об/мин, которые были очень кстати при выполнении совершенно нестандартной задачи. Для попадания в историю хватило 42 метров. Позже самолет протянула бензиновая модификация Turbo S с 4,8-литровым агрегатом (570 л.с. при 6000 об/мин и 800 Нм при 2500–4000 об/мин). В «соавторах» рекорда числится Ричард Пэйн, технический специалист британского подразделения Porsche.

  • Премьера Cayenne нового поколения ожидается на Франкфуртском автосалоне осенью нынешнего года.
  • Следующий Turbo S окажется поистине сверхмощным! В состав гибридной силовой установки от топовой Panamera Turbo S E-Hybrid войдет 4,0-литровая «битурбовосьмерка» мощностью 550 л.с., 8-ступенчатый преселективный робот PDK, электромотор в 136 л.с. и литий-ионная тяговая аккумуляторная батарея емкостью 14,1 кВт·ч, Совокупная отдача — 680 «лошадей» и 850 Нм.
Фото, видео: Youtube

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Отзывы о Porsche Cayenne (1)

Porsche 2013 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Потрясающий звук!

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Топово звучит!

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Комментарии (2)

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Что то ничего несказанно что там с коробкой и движком, а так же кузовом стало после 42 метров.::))

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-1

Запомнится —-- совершенно поганым алюсиловым мотором что порою осыпается в труху не добравшись и до первой сотни тысяч пробега. И еще рядом глупых болячек, из за которых цена на эти машины обваливается под самый плинтус, ни кому такие машины не нужны кроме «лохов», что падают на дешевые «понты». Вот это запоминается хорошо. А вовсе не попугаечные рекорды.

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