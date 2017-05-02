Запрягли самолетом: Porsche Cayenne установил мировой рекорд

Тянуть Airbus A380 — это вам не по автобанам шнырять! Но кроссовер с могучим наддувным двигателем и Альпы сдвинет, если потребуется. Сдюжил!

Чем запомнится нынешний Кайен, который в ближайшее время передаст эстафету модели новой генерации? Бескомпромиссными ездовыми свойствами? «Орбитальным» ценником? Чарующим душу клокотанием восьмицилиндровых моторов? Берите больше — мировым рекордом! Cayenne выкатил из ангара пассажирский лайнер Airbus A380 и попал с этим достижением в Книгу Гиннесса.

Низкий полет над автобаном с каким-нибудь суперкаром на хвосте — это одно, и совсем другое, когда всю панораму в зеркалах заднего вида занимает Airbus, а могучий кроссовер напрягает все «мускулы» как пауэрлифтер перед взятием веса. Небесная машина массой 285 тонн считается самой большой в мире среди себе подобных. На ее фоне Porsche — сущая букашка. Но это очень сильное «насекомое»! Рекорд в международном парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» установили в два приема. Сначала самолет утащил за собой Cayenne S Diesel с 4,1-литровой «восьмеркой» на «тяжелом топливе», выдающей 385 л.с. при 3750 об/мин и 850 Нм в диапазоне 2000–2750 об/мин, которые были очень кстати при выполнении совершенно нестандартной задачи. Для попадания в историю хватило 42 метров. Позже самолет протянула бензиновая модификация Turbo S с 4,8-литровым агрегатом (570 л.с. при 6000 об/мин и 800 Нм при 2500–4000 об/мин). В «соавторах» рекорда числится Ричард Пэйн, технический специалист британского подразделения Porsche.

Премьера Cayenne нового поколения ожидается на Франкфуртском автосалоне осенью нынешнего года.

Следующий Turbo S окажется поистине сверхмощным! В состав гибридной силовой установки от топовой Panamera Turbo S E-Hybrid войдет 4,0-литровая «битурбовосьмерка» мощностью 550 л.с., 8-ступенчатый преселективный робот PDK, электромотор в 136 л.с. и литий-ионная тяговая аккумуляторная батарея емкостью 14,1 кВт·ч, Совокупная отдача — 680 «лошадей» и 850 Нм.

Фото, видео: Youtube