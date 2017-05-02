Экспресс-утилизация: белазовская шина раздавила Тойоту

Покрышки — штуки своенравные. Иногда они рвутся в небо, а потом, соскучившись по грешной земле, падают туда, куда не следует.

Ежели серьезно, то автомобильное колесо в определенных обстоятельствах несет смертельную опасность. Истории известны случаи, когда обычные прохожие и зрители автогонок погибали из-за оторванных колес. Порой бывают и настоящие чудеса. Так, в 2011-м во время проведения 24-часового марафона в Ле-Мане Алан МакНиш подчистую разбил свой прототип Audi. Гравийная ловушка не смогла погасить скорость R18 и он врезался ограждение, осыпав людей градом обломков. Тогда колесо едва «разминулось» с фотографом, который был совсем рядом к месту столкновения. Как выглядят последствия «падения с неба» белазовского колеса от самосвала младших серий демонстрирует ужасающий видеоролик. Инцидент произошел на Вахрушевской автобазе в Киселевске, юг Кемеровской области. Во время подкачки оно взорвалось о рухнуло в аккурат на припаркованную Тойоту Королла. Седан после незапланированной встречи с гигантским колесом выглядит так, словно по нему проехался каток и это неудивительно. Вес шин самых маленьких БЕЛАЗов грузоподъемностью 30–60 тонн варьируется от 278 до 826 кг. Напомним, что на вершине гаммы стоит гигант 7571, берущий на борт 450 тонн, и под его колесо лучше не попадать даже большому автомобилю. Хорошо, что пострадало только железо, а не люди. В следующем году появится автономный БЕЛАЗ, курсирующий между участками погрузки и разгрузки благодаря высокоточной навигационной системе. Главное, чтобы такой монстр не сбился с курса и не выше из под контроля. Фото, видео: YouTube