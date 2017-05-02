Перевод на французский: Opel Corsa получит платформу PSA

Немецкое издание Allgemeine Zeitung Mainz сообщило о том, что новое поколение популярного субкомпактного хэтчбека марки Opel будет разрабатываться в тесной кооперации с французскими специалистами из PSA Group. Премьера намечена на 2019 год.

После мартовского эпохального известия о том, что фирма Opel и ее дочерний британский бренд Vauxhall переходят под контроль PSA Group, в Рюссельсхайме, как мантру, повторяют, что несмотря на смену владельца, автомобили Opel останутся истинно немецкими. Сохранить их национальную идентичность пообещал и Карлос Таварес, глава французской компании.

Собственное «лицо» у Опеля действительно останется, но техническая начинка, судя по всему, будет по большей части французской. По данным газеты Allgemeine Zeitung Mainz, Corsa следующего поколения будет построена на платформе PSA Group, правда, неизвестно, какой именно, но, скорее всего, речь идет о новой модульной «тележке» EMP1.

Нынешняя Corsa E, напомним, несет в своей основе также не вполне оригинальную платформу — ее в начале 2000-х джиэмовцы разрабатывали совместно с Фиатом. В прошлом году Corsa стала пятым по популярности легковым автомобилем в Европе: дилеры продали 264 844 экземпляра, на 1,9% меньше, чем в 2015-м. В целом, результат хороший, но главные конкуренты продаются лучше: Renault Clio — 315 115 шт., Volkswagen Polo — 308 561 шт., Ford Fiesta — 300 528 шт.

В апреле фирма Opel представила на Шанхайском автосалоне среднеразмерный кроссовер Grandland X, созданный на французской модульной платформе EMP2.

В январе состоялась премьера субкомпактного паркетника Opel Crossland X — в его основе также лежит французская платформа, но не самая новая — PF1.

Фото: Opel