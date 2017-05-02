Призрак столетия: Mitsubishi Outlander превратится в модель 1917 года

Отмечать круглые даты передовыми разработками — разного рода концептами и суперкарами — вполне традиционное явление. В Mitsubishi же 100-летний юбилей своего первого автомобиля решили отметить гораздо оригинальнее.

«Три бриллианта» вернулись в начало прошлого века? В какой-то степени, хотя «юбилейный» Model A правильнее считать мостиком между прошлым и будущим. Да-да, не экспериментальный шоу-кар с сенсорными мониторами и легким налетом ретро, а реплику самого первого автомобиля японской марки. Model A, базирующийся на Fiat Tipo3, выпускало судостроительное предприятие Mitsubishi с 1917 по 1921 год и в общей сложности построило 22 экземпляра, включая прототипы. «Выживших», увы, нет — принято считать, что не сохранилось ни одной модели А. Отдавая дань прадеду всех Mitsubishi, в 1972 году компания построила копию по оригинальной документации.

Юбилейный «старичок» — еще одна реплика, которую построит знаменитое калифорнийское ателье West Coast Customs с использованием агрегатов… гибрида Outlander PHEV (2,0-литровый бензиновый мотор, аккумуляторная батарея емкостью 12 кВт·ч и два электромотора). Для Райана Фридлингхауза, главы и основателя кастомайзерской компании, и его парней это определенно вызов. Проект планируют закончить летом. Процесс постройки будут освещать в программе Inside West Coast Customs, выходящей на телеканале Velocity по вторникам.

На Бирмингемском мотор-шоу Mitsubishi Motors представила лимитированный пикап L200Barbarian SVP тюнинговый L200, построенный в единственном экземпляре при участии издания Top Gear.

Российский офис Mitsubishi возобновил поставки внедорожника Pajero Автомобиль доступен с бензиновым двигателем V6 объемом 3,0 л и 5-ступенчатым автоматом.

Фото: Mitsubishi