Автошколы просят утвердить нижнюю планку цен на обучение водителей

Ряд представителей сообщества предлагает установить государственное ценовое регулирование на обучение водителей транспортных средств. Однако в профессиональной среде не все с этим согласны, опасаясь, что это может привести к перегибам.

Межрегиональная ассоциация автошкол направила в ФАС письмо, в котором просит установить минимальную цену на обучение в автошколах, об этом стало известно изданию «Коммерсант». По подсчетам организации, стоимость подготовки водителей категории «В» в Москве не может быть ниже 46 тыс. рублей, а предлагаемые сейчас расценки в 15–20 тыс. рублей в некоторых автошколах не что иное, как демпинг. Утверждается, что снижения цен можно достичь только за счет ухудшения качества обучения, что недопустимо. Поэтому МААШ предлагает включить «нижнюю планку» в проект закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)». Как пишет издание, ФАС на эту инициативу пока не отреагировала, однако ранее, когда 19 автошкол Тюмени договорились о единой минимальной цене в 25 тыс. рублей за водительский курс, антимонопольщики расценили это как сговор и оштрафовали его участников.

Межрегиональная ассоциация автошкол подготовилась и предоставила расчеты того, из чего складывается обучение (в среднем). Оговаривается, что 46 тыс. рублей это лишь для Москвы и Подмосковья, в регионах нижняя планка будет иной, но ее предлагается рассчитывать по определенной формуле, а не пускать дело на самотек. Однако специалисты рынка опасаются, что закрепление минимальной цены создаст массовый отток учеников в регионы, где, понятно, стоимость обучения будет ниже.

Председатель правления НП «Гильдия автошкол России» Сергей Лобарев рассказал в интервью «За рулем», что ему понятна обеспокоенность представителей профессионального сообщества, нужно стараться до минимума сократить число ловкачей, поэтому и родилась идея сделать стоимость обучения не ниже 46 тыс. рублей. Но это, помимо прочего, чревато тем, что многие автошколы, в том числе ДОСААФ и государственные организации, то есть те учебные заведения, у которых в своем пользовании находятся основные средства, сооружения и площадки и реальная стоимость обучения может быть 25–30 тыс. рублей, узнав про 46 тыс. рублей, задерут цену. Тем более что некие легальные способы экономии все же есть. Так, многие автошколы практикуют дистанционное обучение. К регулированию цен нужно подходить очень аккуратно, тем более что в области, особенно в глубинке, реальная стоимость может действительно оказаться 15–20 тыс. рублей.

«Мы рекомендуем будущим слушателям смотреть не только на цену, но и на то, чтобы в договоре было прописано официально не менее 130 часов теории и 56 часов практики — это важно! А так, в каждом учебном заведении своя себестоимость обучения. Если, скажем, в автошколе есть свой автодром и она еще привлекает другие автошколы к его использованию, у нее себестоимость ниже, чем у той, которая арендует помещение и автодром. Также многое зависит от квалификации преподавателей и от подвижного состава. У одного учебного заведения автомобили находятся в собственности, их приходится покупать, хранить и обслуживать, а есть школы, которые привлекают мастеров вождения, это обходится на треть дешевле. Здесь много нюансов и нельзя всех грести под одну гребенку».

ГИБДД стала жестче подходить к приему экзаменов на права; так, в 2016 году с первого раза практический экзамен по вождению в городских условиях сдали лишь треть курсантов.

После вступления в силу новых правил сдачи экзаменов некоторые нововведения потребовали уточнений, поэтому ГИБДД была вынуждена выпустить специальные разъяснения для своих региональных подразделений.



Фото: Донат Сорокин/ТАСС