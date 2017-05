Скучно не будет: Илон Маск рассказал о фантастическом автомобильном метро

The Boring Company — очередная инновационная компания Илона Маска, цель которой — решить проблему пробок в городах. Суть предлагаемой концепции предприниматель изложил с помощью видеоролика.

О том, что Илон Маск намерен строить сеть многоуровневых туннелей под Лос-Анджелесом, «За рулем» сообщал еще в январе, теперь же стали известны любопытные детали этого амбициозного проекта, изложенные самим предпринимателем в интервью научно-популярному видеожурналу TED.

По мнению Маска, чтобы победить пробки, в недрах мегаполисов необходимо прорыть систему транспортных туннелей для легковых автомобилей. Движение в них будет происходить на специальных автономных платформах. Автомобиль заезжает на такую платформу на улице, затем лифт опускает ее на нужный уровень, и, ориентируясь на направляющий монорельс, платформа несет машину и ее пассажиров на большой скорости (200 км/ч) до пункта назначения. Туннели могут сливаться и разветвляться, обеспечивая гибкость всей подземной транспортной инфраструктуры. Предусмотрена также интеграция с системой вакуумных сверхзвуковых туннелей Hyperloop, которая в перспективе будет отвечать за междугороднее и международное сообщение.

The Boring Company (переводится как «землеройная компания», хотя у слова boring есть и другое значние — «скучный») уже приступила к строительству пилотного туннеля в Лос-Анджелесе, для этого Маск приобрел подержанную землеройную машину. Бизнес-модель предусматривает радикальное снижение стоимости прокладки туннелей за счет уменьшения их диаметра по сравнению со стандартными метротуннелями. Транспортные артерии The Boring Company будут иметь диаметр всего 3,65 м, то есть по ним смогут передвигаться только легковые и легкие коммерческие автомобили. Туннели такого диаметра не нужно так сильно укреплять, как широкие метротуннели, а скорость их прокладки должна, цитируем, превзойти скорость движения улитки, — измерительный моллюск по имени Гари тоже числится на балансе The Boring Company.

Опытные метростроевцы по всему миру уже успели раскритиковать туннельную концепцию Маска, назвав ее утопичной и абсурдной, а вы что думаете, дорогие читатели?

Фото, видео: The Boring Company