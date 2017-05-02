В Свердловской области нетрезвый водитель съехал с моста в реку

19-летний нетрезвый юноша, путешествуя вместе с двумя приятелями, не справился с управлением и уехал в реку. К счастью, никто из участников аварии не пострадал.

Рано утром в Нижней Туре (Свердловская область), в районе гидроузла 19-летний водитель за рулем Hyundai Getz, будучи подшофе, наехал на препятствие, после чего вместе с двумя приятелями 17 и 18 лет угодил прямиком в реку. Поскольку течение было бурное, ребята залезли на крышу машины и таким образом дожидались спасателей МЧС. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Прав у водителя не было, как позже выяснилось, машина принадлежала матери одного из пассажиров. Она попросила друга сына проверить, исправен ли ее автомобиль, и ребята решили заодно с ветерком прокатиться. Правда, уехать им удалось не очень далеко. Было сильное течение, поэтому парням пришлось спасаться от бурной реки на крыше автомобиля. Так они и дрейфовали, пока их не достали из воды сотрудники МЧС. Женщина об экстремальной поездке узнала намного позже. Теперь нетрезвому лихачу без прав грозит от 10 до 15 суток ареста. К счастью, парни отделались легким испугом, никто из них не пострадал.

Другого малолетнего угонщика вряд ли удастся найти. Есть лишь видеосвидетельство, как 10-летний парнишка лихо «рассекает» за рулем гнилой «шестерки». Видео выложил в Cеть удивленный сосед по потоку.

В Австралии 12-летний ребенок ухитрился проехать по побережью 1300 километров за рулем автомобиля. Поскольку правил он не нарушал, полиция его не останавливала, а издалека подростка вполне можно было принять за 20-летнего.



Фото: 66.мвд.рф

Видео: YouTube